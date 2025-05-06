В Эстонии близ границы с РФ стартуют крупные международные армейские учения

Таллин. 5 мая. ИНТЕРФАКС - В Эстонии 5 мая, в основном на северо-востоке и юго-востоке близ границ с Россией, стартуют крупные международные военные учения года Siil 2025 (Еж 2025).

"В понедельник, 5 мая, подразделения Сил обороны Эстонии и союзников соберутся на совместные международные учения Siil 2025 (Еж 2025), которые продлятся до 23 мая. Основное внимание на учениях уделяется отработке выполнения ключевых задач эстонских и региональных планов обороны в сотрудничестве с союзниками, а также проверке боеготовности Сил обороны, военизированной добровольческой организации Kaitseliit и союзных подразделений", - сообщает Генеральный штаб Сил обороны Эстонии.

Согласно сообщению, в рамках учений особое внимание будет уделено вводу в Эстонию дополнительных союзнических подразделений, а также приему и интеграции этих подразделений в состав эстонской дивизии с достижением немедленной боевой готовности.

Основные мероприятия Siil 2025, по данным Генштаба, пройдут на полигонах, расположенных на северо-востоке и юго-востоке Эстонии, на центральном полигоне Сил обороны Эстонии, полигоне Нурсипалу и их окрестностях. В меньших масштабах вспомогательные мероприятия по обеспечению тылового района и операций эстонской дивизии осуществляются в Западной, Северной и Центральной Эстонии.

В Генштабе отмечают, что учения Siil 2025 являются крупнейшими учениями года для Сил обороны Эстонии, в ходе которых отрабатываются планирование и проведение военных операций, а также укрепляется взаимодействие между подразделениями Эстонии и стран-союзников. В них примут участие действующие военнослужащие, призывники, резервисты, члены Kaitseliit (добровольческое военизированное формирование - ИФ), а также военнослужащие из Великобритании, Франции, Германии, Польши, Португалии, Дании, Швеции, Финляндии, Латвии, США, Канады. Представители Японии, Израиля и Украины будут в качестве наблюдателей или инструкторов.

Всего ожидается участие более 16 тыс. военнослужащих.