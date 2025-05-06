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Военное обозрение

«Воспроизводит движения медузы»: Минобороны Франции тестирует безвинтовой лодочный мотор FinS

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Источник изображения: topwar.ru

Первая лодка с гребным винтом была изобретена в 1827 году австрийским инженером Йозефом Ресселем, которого вдохновили идеи Архимеда. С тех пор этот способ движения стал незаменимым. Однако компания FinX нашла возможность обойтись без него, разработав двигательную установку на основе «биотехнологий».

Она воспроизводит волнообразные движения медузы благодаря гибкой мембране

- поясняет разработчик.

Основанная в 2019 году компания три года спустя выпустила первый в мире «плавниковый лодочный мотор» FinS. Эта полностью электрическая силовая установка мощностью 2 кВт предназначается для небольших лодок и парусников водоизмещением менее 3 тонн. В настоящее время компания стремится разработать двигатель мощностью 150 л. с. под названием Fin E.

Изделием заинтересовалось Минобороны Франции, намереваясь оснащать им плавсредства водолазов-саперов. Преимуществами FinS, по мнению военных, являются меньшая потребность в деталях по сравнению с ДВС, что упрощает логистику, и более тихий ход, позволяющий скрыть ДРГ от глаз противника.

Источник изображения: topwar.ru

Сейчас тестирование FinS проводится в 6-м инженерном полку. Первоначальные отзывы были положительными: эта технология продемонстрировала «большой потенциал для миссий по проникновению и коротких переходов». Было отмечено, что двигатель «легко устанавливается» и обеспечивает «отличную маневренность». Единственным отмеченным недостатком стала недостаточная мощность, что может помешать выполнению задач в неспокойных водах.

Техническо-эксплуатационная оценка ещё не завершена, поскольку испытания продолжатся в следующем полугодии в Гайане.

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Страны
Гайана
Франция
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