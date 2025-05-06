Нетаньяху пообещал ответить хуситам и Ирану за атаку на аэропорт Тель-Авива

Иерусалим. 4 мая. ИНТЕРФАКС - Израиль не оставит без ответа удар йеменских повстанцев-хуситов по аэропорту имени Бен-Гуриона, заявил в воскресенье израильский премьер Биньямин Нетаньяху.

"Атаки хуситов напрямую связаны с Ираном. Израиль ответит на атаку хуситов на главный аэропорт нашей страны и, в любое время и в любом месте на наше усмотрение, (нанесет удар - ИФ) по их иранским террористическим хозяевам", - написал Нетаньяху в соцсети Х.

Ранее в воскресенье баллистическая ракета взорвалась на территории аэропорта имени Бен-Гуриона. Три человек получили ранения.