«Система залпового огня сверхбольшого калибра»: КНДР показала серийное производство ракетной установки KN-25

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Судя по фотографиям, показанным КНДР, Пхеньян приступил к серийному производству ракетной установки KN-25, являющейся одной из самых мощных в мире.

KN-25, оснащённая массивными 600-мм управляемыми ракетами и способная поражать цели на расстоянии до 380 км, представляет собой гибрид традиционных систем залпового огня и оперативно-тактических баллистических ракет.

Комплекс размещён на гусеничном шасси и имеет бронированную кабину. Боевая часть машины состоит из двух рядов по три пусковых контейнера в каждом.

KN-25 была впервые представлена на военных парадах в 2019 году и официально обозначалась как «система залпового огня сверхбольшого калибра». Её специфическая конструкция и огневая мощь сразу же привлекли внимание западных обозревателей, которые отметили, что эта ракетная установка стирает грань между РСЗО и ОТРК.

По всей видимости, на протяжении последних лет система проходила доработку и теперь достигла технологической зрелости, что позволило запустить её в серийное производство.

Западные аналитики считают, что создание KN-25 обусловлено стремлением обзавестись высокоточным оружием, которое будет менее дорогим и более доступным, чем обычные баллистические ракеты, но при этом способным наносить сопоставимый по разрушительной мощи урон.