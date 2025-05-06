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Интерфакс-АВН

Трамп заявляет о нацеленности США на полную ликвидацию ядерной программы Ирана

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Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп.
Источник изображения: © Sipa USA via Reuters Connect

При этом он готов послушать аргументы в пользу использования Тегераном ядерной энергии в мирных целях

Вашингтон. 4 мая. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп считает необходимым полностью свернуть ядерную программу Ирана.

"Полная ликвидация", - сказал Трамп в интервью NBC News, отвечая на вопрос, на что нацелены переговоры США и Ирана - на ограничение или на ликвидацию ядерной программы.

"Сейчас появилась теория, что Ирану, возможно, разрешат использование в мирных целях (ядерной энергии - ИФ), чтобы производить электричество. Но я считаю, что у них так много нефти, может им лучше использовать ее?" - заявил американский лидер.

На уточняющий вопрос журналиста о том, готов ли он позволить Тегерану использовать ядерную энергию в мирных целях, Трамп сказал, что готов послушать аргументы в пользу этой идеи.

"Я думаю, что я бы был готов послушать это. (...) Но энергетика в мирных целях часто приводит к войнам. А мы не хотим, чтобы у них было ядерное оружие", - подчеркнул Трамп.

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