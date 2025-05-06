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ТАСС

ВСУ в рамках чешской инициативы могут получить 1,8 млн снарядов

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© Степан Петренко/ ТАСС, архив
© Степан Петренко/ ТАСС, архив.
Источник изображения: © Степан Петренко/ ТАСС, архив

Инициативу финансово поддерживают 11 стран, указал президент Чехии Петр Павел

ПРАГА, 4 мая. /ТАСС/. Украина в рамках инициативы, с которой в 2024 году выступила Чехия, может получить до конца года 1,8 млн артиллерийских снарядов. Об этом сообщил на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Пражском граде президент Чехии Петр Павел.

"Инициативу финансово поддерживают 11 стран, - отметил он. - До конца года может быть поставлено 1,8 млн артиллерийских снарядов". Для реализации этой цели, по его словам, имеется достаточно средств, кроме того, обсуждается возможность закупки боеприпасов на будущий год, если конфликт на Украине продолжится.

Павел высказался за скорейшее урегулирование конфликта и подчеркнул, что "мир должен быть справедливым для Украины". Чехия продолжит поддерживать эту страну и реализацию планов достижения мирного соглашения. По его словам, сейчас все зависит от позиции РФ.

Чешский лидер отметил, что вопрос о возможном размещении на Украине иностранных миротворческих подразделений никто не обсуждает. "Никаких переговоров [по этой теме никем] не ведется", - подчеркнул он. Такая тема может быть поднята, по его словам, только после заключения мирного соглашения.

Павел проинформировал, что на переговорах с Зеленским, прибывшим в воскресенье в Прагу, обсуждалась ситуация на Украине, реализация планов мирного урегулирования конфликта и послевоенное восстановление этой страны.

Зеленский в понедельник встретится с премьер-министром Чехии Петром Фиалой, руководством чешского парламента, проведет беседу со студентами и переговоры с представителями военно-промышленного комплекса республики. Речь пойдет, в частности, о сотрудничестве в подготовке летчиков для Украины. 

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Страны
Россия
Украина
Чехия
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