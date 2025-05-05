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Интерфакс-АВН

Трамп считает, что ему удалось продвинуться в украинском урегулировании

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Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп.
Источник изображения: © AP Photo/ Alex Brandon

Он вновь не исключил, что прекратит попытки разрешить кризис, если не увидит прогресса

Вашингтон. 4 мая. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил, что ему, возможно, удалось продвинуться в решении украинской проблемы.

"Надеюсь, что это так. Я считаю, что мы ближе к соглашению с одной из сторон, а с другой ситуация, возможно, посложнее. Предпочитаю не уточнять, о каких сторонах идет речь", - сказал он в интервью NBC News.

При этом Трамп вновь заявил, что может прекратить посреднические усилия, если сочтет их бессмысленными. "Настанет время, когда я скажу им: продолжайте. Продолжайте вести себя глупо", - отметил президент США.

Он не стал называть конкретный дедлайн. "Иногда мы близко подступаем к этому моменту (к выходу США из переговоров - ИФ), но затем происходит что-то позитивное", - констатировал Трамп.

Говоря о конфликте, он подчеркнул, что "там много взаимной ненависти".

Рассуждая об украинском урегулировании, Трамп сначала не исключил, что "возможно, сделать это не получится". Однако вскоре после этого предположил, что "у нас, по моему мнению, есть очень хорошие шансы добиться успеха". На просьбу прокомментировать заключенное с Киевом соглашение по добыче украинских природных ресурсов, президент США подчеркнул, что это даст Вашингтону доступ к редкоземельным металлам.

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Страны
США
Украина
Персоны
Трамп Дональд
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