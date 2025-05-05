Войти
ТАСС

МАИ: МС-21 сможет заместить зарубежные самолеты в РФ и дружественных странах

93
0
0
МС-21
МС-21.
Источник изображения: Валерий Агеев

Начало серийного производства самолета с отечественной техникой запланировано на 2026 год, отметил заведующий кафедрой "Системное проектирование авиакомплексов" института Евгений Неретин

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Новый среднемагистральный самолет МС-21 с российскими системами и агрегатами является надежной разработкой и сможет заместит зарубежные аналоги не только в России, но и в дружественных странах. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Московского авиационного института (МАИ).

29 апреля опытный образец МС-21 совершил первый полет, поднявшись в небо с аэродрома Иркутского авиационного завода компании "Яковлев" (входит в ОАК госкорпорации "Ростех"). На борту лайнера тестировались отечественная авионика, системы электроснабжения, кондиционирования и другие. Самолет находился в воздухе 1 час 15 минут, он достиг скорости 580 км/ч и высоты 3 км.

"МС-21 - очень надежный самолет. Все системы и комплектующие изделия разработаны в полном соответствии предъявляемым к ним международным нормам безопасности. Я уверен, что новый лайнер действительно составит конкуренцию зарубежным аналогам и сможет полностью их заместить не только в России, но и в дружественных ей странах", - привели в пресс-службе слова заведующего кафедрой "Системное проектирование авиакомплексов" МАИ Евгения Неретина.

По его словам, начало серийного производства МС-21 с отечественной техникой запланировано на 2026 год. К этому моменту эксперты в области авиации надеются полностью заместить все иностранные комплектующие изделия на российские и полностью пройти сертификацию.

"Летно-технические и взлетно-посадочные характеристики самолета МС-21, его дальность полета и топливная эффективность максимально адаптированы под маршруты, обусловленные географией Российской Федерации, обеспечивая большую эффективность по сравнению с иностранными аналогами. При этом человеко-машинный интерфейс комплексной системы электронной индикации и сигнализации кабины экипажа разработан с учетом лучших решений отечественных и иностранных образцов авиационной техники, получив максимальное одобрение летного состава потенциальных авиакомпаний-эксплуатантов, летчиков-испытателей и летчиков-сертификатов", - подчеркнул Неретин.

О самолете

МС-21 - среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения. Лайнер, созданный на базе новейших разработок, ориентирован на наиболее востребованный сегмент рынка пассажирских перевозок. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ИАЗ
МАИ
ОАК
Проекты
Истребитель 5 поколения
МС-21
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.05 00:35
  • 10
Америка может вскоре выйти из мирных переговоров по Украине (The National Interest, США)
  • 04.05 22:59
  • 8756
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 04.05 20:12
  • 0
По поводу "Нового облика российского флота"
  • 04.05 17:40
  • 77
«Не в пользу российской машины»: 38-й НИИИ БТ МО завершил испытания трофейной американской БМП Bradley M2A2 ODS SA
  • 04.05 11:21
  • 33
ЗРК «Тор-М2»: сбивает все, что попадает в зону поражения
  • 04.05 11:15
  • 36
Теракт в "Крокусе" свидетельствует о целесообразности создания специальной российской силовой структуры
  • 04.05 10:43
  • 52
Какое оружие может оказаться эффективным против боевых беспилотников
  • 04.05 09:44
  • 25
Военкор: без десантных операций мощного прорыва обороны ВСУ российской армией можно не ждать
  • 04.05 09:27
  • 29
Украина получит два 35-мм зенитных артиллерийских комплекса Rheinmetall Skynex
  • 04.05 08:46
  • 26
Российские системы ПВО: первый опыт реального боевого применения
  • 04.05 00:03
  • 0
Что дает АФАР по сравнению с ПФАР.
  • 03.05 22:15
  • 0
По поводу эффективности "Панциря"
  • 03.05 18:52
  • 0
Ответы на пару достаточно общих и важных вопросов - безотносительно тем и автора.
  • 03.05 09:40
  • 4
Активные происки: как отреагирует Россия на учение НАТО по захвату Калининградской области
  • 02.05 20:51
  • 0
Ответ на ""Катастрофа для НАТО". Почему в США испугались российской ракеты "Циркон""