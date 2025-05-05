Госпрограмма по энергоэффективности будет представлена в мае

В государственную программу «Энергосбережение, повышение энергетической эффективности и низкоуглеродное развитие», которую разрабатывает Минэкономразвития, войдут семь федеральных проектов. Об этом сообщил первый заместитель министра экономического развития Максим Колесников на заседании комиссии Госсовета по энергетике.

Необходимость разработки госпрограммы обусловлена высоким уровнем энергоемкости ВВП, кроме того, значительную долю потребления энергоресурсов в России составляют неэнергетические нужды, когда топливо используется в качестве сырья для нефте- и газохимии и в других областях.

Наиболее энергоемкими секторами остаются электро- и теплоэнергетика, обрабатывающая и добывающая промышленность, жилищно-коммунальное хозяйство.

Энергоемкость ВВП в 2023 году составила 9,28 тонн условного топлива (т у. т.)/млн руб. в ценах 2016 г., что на 3,9% ниже уровня 2022 г. Потребление топливно-энергетических ресурсов в России растет и в 2023 г. достигло 1 045 млн тонн условного топлива (т у. т.) (на 2%, или 17 млн т у. т. больше, чем в 2022 г.).

«Сейчас мы заканчиваем формировать перечень мер, которые необходимо интегрировать в проект паспорта государственной программы. Предлагаем включить в него целевые показатели по экономике, а отраслевые показатели мероприятий отразить в паспортах федеральных проектов. В качестве ключевых показателей госпрограммы будем учитывать как энергоемкость ВВП, так и показатели, которые свидетельствуют о низкоуглеродном развитии. Первый блок создаваемой госпрограммы — это комплекс процессных мероприятий. В том числе актуализация существующего законодательства и отдельные отраслевые федеральные проекты: повышение энергетической эффективности и низкоуглеродное развитие зданий, строений и сооружений в сфере ЖКХ, в энергетике, в промышленности, в транспорте, в сельском хозяйстве, в устойчивом землепользовании и лесном хозяйстве», — пояснил первый заместитель министра экономического развития Максим Колесников.

По поручению Председателя Правительства Михаила Мишустина на текущем этапе актуализируется целевой показатель комплексной госпрограммы по снижению энергоемкости ВВП (на 35% к уровню 2019 года), уточняется базовый год, а также отраслевые показатели по энергоэффективности и энергосбережению. При расчете целевых показателей учитываются меры, которые уже реализуются в отраслях экономики.

«При разработке проекта паспорта госпрограммы будут учтены мероприятия операционного плана реализации Стратегии социально-экономического развития Российской Федерации с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года. Планируем в середине мая разослать на согласование проект государственной программы заинтересованным ведомствам и экспертам, чтобы в июне внести госпрограмму в Правительство», — добавил Колесников.

Разработчики также учитывают в новой госпрограмме итоги первого этапа создания Российской системы климатического мониторинга, включая сценарные характеристики изменений климата в 1850–2100 годах, значения выбросов и поглощений парниковых газов в Кадастре антропогенных выбросов. Двукратное увеличение показателя поглощений по сравнению с прошлыми оценками научно обосновано. Также создана система прогнозирования выбросов парниковых газов, методики разработки сценариев и моделей оценки социально-экономических эффектов реализации климатической политики.