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Техкульт

Технологии для пассажирского «сверхзвука» отработали на Як-40

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Пассажирский «сверхзвука» отработан на Як-40

Инженеры НИЦ «Институт имени Н.Е.Жуковского» протестировали интеллектуальные технологии, которые в перспективе будут применяться в сверхзвуковом самолете гражданского назначения.

Для размещения их демонстратора была выбрана летающая лаборатория на базе Як-40 с закрытым остеклением, а для управления применялись системы машинного зрения с камерами под разные спектры. Демонстратор перспективных технологий, протестированный в реальном полете, реализует концепцию типа «от терминала до терминала» с «закрытой кабиной» — то есть не имеющей остекления. Такие технологии в будущем вполне могут применяться в сверхзвуковом пассажирском самолете. В «Институте имени Н.Е.Жуковского» уточнили, что была использована передовая система внешнего видения и новейшие методы наблюдения с навигационными средствами. Она включает пять видеокамер с видимым спектром и пару ИК-камер, обеспечивающих четкое управление с закрытыми окнами за счет обработки видеосигнала с камеры.

Пассажирский «сверхзвука» отработан на Як-40

Процесс данных испытаний, проведенных в Новосибирске, включал руление, последующие разгон и взлет с набором требуемой высоты, выполнение достаточно длительного полета по установленному маршруту, контролируемого захода к посадочной полосе, а также непосредственно посадку с пробегом. Полет, по результатам которого были получены весьма важные для будущих исследований данные, выполнялся экипажем из пяти летчиков-испытателей.

Макс Антонов

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  • В новости упоминаются
Продукция
Як-40
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