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Газета.ru

Украина может получить еще системы ПВО Patriot

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Источник изображения: gazeta.ru

NYT: Украина получит еще одну или две системы ПВО Patriot

Украина получит одну систему противовоздушной обороны Patriot, базировавшуюся в Израиле, а также обсуждается передача Киеву еще одной из Германии или Греции. Об этом пишет газета New York Times (NYT) со ссылкой на четырех действующих и бывших чиновников США.

По словам собеседников издания, система из Израиля будет доставлена Украине к лету. При этом, как уточняет NYT, речь идет об одной из более старых моделей, ее передадут после ремонта.

NYT также пишет, что две из восьми систем ПВО, которыми на данный момент располагает Киев, в настоящее время находятся на ремонте.

"Также западные союзники обсуждают организацию передачи еще одной со стороны Германии или Греции", - сообщает издание.

Как пишет NYT, согласно экспортным правилам США, для того, чтобы организовать поставку американских систем Patriot необходимо располагать одобрением Вашингтона, даже если системы поступают через другие страны.

28 апреля сообщалось, что Вашингтон оказывает на Афины давление, чтобы передать Киеву системы Patriot, в то время как Греция пытается приспособиться к новым настроениям, существующим в США, где предвидят окончание российско-украинского конфликта.

При этом Греция опровергла сообщения о передаче систем ПВО С-300 или Patriot Украине.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении складов ВСУ.


Павел Иванов

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Страны
Германия
Греция
Израиль
США
Украина
Продукция
Patriot ЗРК
С-300
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