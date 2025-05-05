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Деловая газета "Взгляд"

Путин: Россию «надули» с Минскими соглашениями

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Владимир Путин
Владимир Путин.
Источник изображения: @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

Россия доверяла обещаниям Запада по Минским соглашениям, однако партнеры «просто надули» российскую сторону, рассчитывая на затягивание времени, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы все-таки с доверием – с осторожным, но все-таки с доверием – относились к нашим договоренностям с нашими западными партнерами. Подписывая Минские соглашения, мы все-таки рассчитывали на то, что они будут соблюдаться. Но, как выяснилось, нас просто надули", – рассказал Путин в интервью для документального фильма Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" телеканала "Россия", передает ТАСС.

Он добавил, что в плане наличия скрытой завуалированной интервенции в отношении России в 2022 году российские власти отчасти "чего-то не понимали", отчасти осторожно доверяли партнерам.

"[Западные партнеры] взяли просто паузу под предлогом необходимости соблюдения Минских соглашений для того, чтобы перевооружить Украину и подготовить к войне с Россией. Это тоже для нас опыт. И этот опыт мы, конечно, должны учитывать в будущем", – сказал российский лидер. Комментируя реплику о том, что сложно поверить, что Путина можно обмануть, президент заметил, что "каждого можно обмануть, но хотелось верить, потому что в таком состоянии находилась Россия".

"Это было понятно с самого начала 2000-х годов, что наш геополитический противник действует очень коварно, говорит одно, а делает совершенно другое. Я начал, тоже не сразу все понял, начал доносить до своих коллег, смотрите, вот вы говорите это, а делаете это", – сказал глава государства.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров обвинил Киев и его европейских партнеров в многократных обманах о перемирии на Украине с 2014 года, подчеркнув, что Минские и другие договоренности не были выполнены.

В феврале пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия намерена учитывать прошлые обманы Запада при формировании позиции в будущих переговорах по Украине.

Дарья Григоренко

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Персоны
Лавров Сергей
Путин Владимир
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