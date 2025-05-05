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ТАСС

Путин: РФ не готовилась к войне, а стремилась миром решить проблему Донбасса

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© Владимир Смирнов/ ТАСС
© Владимир Смирнов/ ТАСС.
Источник изображения: © Владимир Смирнов/ ТАСС

Президент РФ сделал акцент на том, что "оказалось, что другая сторона думала и действовала иначе"

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 мая. /ТАСС/. Россия не собиралась развязывать войну, а искренне стремилась миром решить проблему Донбасса. Об этом президент РФ Владимир Путин рассказал в интервью для документального фильма Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" телеканала "Россия-1".

"Хотелось верить [в исполнение минских соглашений], потому что в таком состоянии находилась Россия", - сказал Путин, говоря о том, почему специальная военная операция не началась раньше. По его словам, Россия не могла приступить к каким-то резким движениям, не проводя соответствующую работу в сферах безопасности и экономики. "Но мы специально не готовились к этому. Мы искренне стремились все-таки решить проблему Донбасса мирными средствами", - подчеркнул российский лидер, сделав акцент на том, что "оказалось, что другая сторона думала и действовала иначе".

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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
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