Необходимости применять ядерное оружие за время СВО не было - Путин

Путин заявил о достаточности у РФ сил и средств, чтобы довести СВО до логического завершения

Москва. 4 мая. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин заявил, что у России достаточно сил и средств, чтобы довести СВО до логического завершения с нужным для РФ результатом, и выразил надежду, что применения ядерного оружия не потребуется, несмотря на провокации.

"Нас хотели спровоцировать, хотели добиться того, чтобы мы совершили ошибки. Ну и не было необходимости применять оружие, о котором вы сейчас сказали, и, надеюсь, и не потребуется. У нас достаточно сил и средств для того, чтобы довести начатое в 2022-м году до логического завершения с нужным для России результатом", - заявил Путин в интервью в фильме "Россия.Кремль. Путин.25 лет".

Так он ответил на вопрос автора и ведущего программы "Москва.Кремль.Путин" Павла Зарубина, почему, несмотря на провокации, три года проявлялось "такое хладнокровие": не потому ли, что в противном случае "все бы закончилось ядерной войной".