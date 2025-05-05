«На складах не осталось»: Британия вывела из эксплуатации все 155-мм САУ AS-90, передав их Украине

Источник изображения: topwar.ru

Великобритания полностью вывела из эксплуатации самоходные артиллерийские установки AS-90, сделав это на пять лет раньше намеченного срока. Больше на вооружении британской армии данных САУ нет, они отправились на Украину. Об этом сообщает Army Technology.

Британское Минобороны избавилось от неудачной САУ AS-90, сняв ее с вооружения и заменив шведскими колесными САУ Archer, но это «временное решение», утверждают в Лондоне. А выведенные из эксплуатации САУ AS-90 прямиком отправились на Украину, хотя официальных сообщений об этом не было. Последние стрельбы британской армии с применением AS-90 прошли в мае прошлого года.

Как утверждает издание, в 2023 году Британия отправила на Украину 32 САУ из примерно 80 остававшихся в британской армии на тот момент. На сегодня данных САУ ни в армии, ни на складах нет, судьба их неизвестна. Официальных сообщений о передаче или утилизации не было, да и утилизировать за такое время около 50 самоходных артиллерийских установок невозможно. Как предполагается, Лондон их отправил Киеву, не афишируя эти поставки.

Источник изображения: topwar.ru

А вот по данным Украины, ВСУ получили 68 САУ AS-90 в ходе трех поставок в 2023 году, а также в апреле и сентябре 2024 года. При этом некоторое количество установок было передано в качестве донора запчастей. В декабре 2024 года артиллерийские системы AS-90 поступили на вооружение 58-й отдельной мотопехотной бригады, а в первом квартале 2025 года — на вооружение 117-й отдельной тяжелой механизированной бригады и 151-й механизированной бригады ВСУ.