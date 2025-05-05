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ТАСС

Эксперт Федутинов: для борьбы с безэкипажными катерами можно задействовать БПЛА

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Удар беспилотника "Ланцет" по танку ВСУ Leopard
Удар беспилотника "Ланцет" по танку ВСУ Leopard.
Источник изображения: © РИА Новости

Собеседник ТАСС отметил, что против украинских БЭКов можно было бы использовать барражирующие боеприпасы "Ланцет"

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Одним из способов борьбы с украинскими безэкипажными катерами (БЭК), учитывая появившиеся у аппаратов дополнительные возможности по защите и нападению, может стать использование беспилотников. Такое мнение высказал ТАСС эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов.

"Появившиеся у украинских БЭКов дополнительные возможности по защите и нападению обусловливают необходимость радикального пересмотра способов борьбы с ними, так как риски для экипажей пилотируемых средств - самолетов и вертолетов возросли радикально. Полагал бы, что целесообразной была бы проработка возможностей задействования беспилотных систем для борьбы с ними", - сказал Федутинов.

Эксперт отметил, что против украинских БЭКов можно было бы задействовать барражирующие боеприпасы "Ланцет". "Их новые модификации способны поражать цели на дальности в десятки километров. При этом они могли бы действовать в связке с разведывательными беспилотниками, которые бы выполняли разведку, обнаружение и распознавание целей и выдачу их координат для беспилотников-камикадзе", - подчеркнул он.

Федутинов добавил, что также российские войска могли бы применять БПЛА больших классов, имеющие возможности выполнять полеты большой продолжительности и нести на борту как разведывательные, так и высокоточные ударные средства.

"Такими возможностями, к примеру, обладают, имеющиеся в распоряжении наших военных БПЛА "Иноходец" и "Форпост". В-третьих, можно было бы рассмотреть возможность задействования беспилотных аппаратов вертолетного типа существенной размерности. Возможным вариантом является применение БПЛА Hunter, созданных белорусской компанией Uavheli, которые могли бы базироваться как на берегу, так и на кораблях", - сказал эксперт.

Специалист уточнил, что также для борьбы с БЭКами можно рассмотреть возможность применения беспилотников - носителей дронов-камикадзе. "В качестве подобных платформ могли бы использоваться и упомянутые аппараты самолетного и вертолетного типов, и иные модели БПЛА, в том числе созданные в инициативном порядке российскими компаниями промышленности", - полагает Федутинов. 

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