Войти
Интерфакс-АВН

Пакистан успешно испытал баллистическую ракету - СМИ

99
0
0
Hatf-2_Abdali_Short-Range_Ballistic_Missile
Пакистанская баллистическая ракетя малой дальности Hatf-II (Abdali), способная нести ядерную боевую часть. Источник: www.armyrecognition.com .

Вашингтон. 4 мая. ИНТЕРФАКС - Пакистан в субботу осуществил испытательный пуск баллистической ракеты Abdali, сообщило агентство Associated Press (АР) со ссылкой на пакистанских военных.

Дальность полета ракеты класса "земля-земля" составила 450 км, отмечает агентство.

Пакистанские военные заявили, что пуск был осуществлен с целью проверки "оперативной готовности войск и ключевых технических параметров", включая усовершенствованную навигационную систему ракеты и улучшенную маневренность.

Президент Пакистана Асиф Али Зардари и премьер-министр Шахбаз Шариф "поздравили всех, кто стоял за успешным испытанием".

АР напоминает, что 27 апреля военно-морские силы Индии сообщили об успешном проведении корабельных стрельб с целью "подтверждения и демонстрации готовности систем и экипажей к нанесению высокоточного наступательного удара на большом расстоянии".

Агентство отмечает, что пуск ракеты состоялся в условиях резкого обострения отношений между Пакистаном и Индией из-за теракта 22 апреля, когда в индийском городе Пахалгам на севере страны группа боевиков открыла огонь по людям в месте большого скопления туристов. По последним данным, в результате нападения погибли 26 человек.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Пакистан
США
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.05 00:35
  • 10
Америка может вскоре выйти из мирных переговоров по Украине (The National Interest, США)
  • 04.05 22:59
  • 8756
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 04.05 20:12
  • 0
По поводу "Нового облика российского флота"
  • 04.05 17:40
  • 77
«Не в пользу российской машины»: 38-й НИИИ БТ МО завершил испытания трофейной американской БМП Bradley M2A2 ODS SA
  • 04.05 11:21
  • 33
ЗРК «Тор-М2»: сбивает все, что попадает в зону поражения
  • 04.05 11:15
  • 36
Теракт в "Крокусе" свидетельствует о целесообразности создания специальной российской силовой структуры
  • 04.05 10:43
  • 52
Какое оружие может оказаться эффективным против боевых беспилотников
  • 04.05 09:44
  • 25
Военкор: без десантных операций мощного прорыва обороны ВСУ российской армией можно не ждать
  • 04.05 09:27
  • 29
Украина получит два 35-мм зенитных артиллерийских комплекса Rheinmetall Skynex
  • 04.05 08:46
  • 26
Российские системы ПВО: первый опыт реального боевого применения
  • 04.05 00:03
  • 0
Что дает АФАР по сравнению с ПФАР.
  • 03.05 22:15
  • 0
По поводу эффективности "Панциря"
  • 03.05 18:52
  • 0
Ответы на пару достаточно общих и важных вопросов - безотносительно тем и автора.
  • 03.05 09:40
  • 4
Активные происки: как отреагирует Россия на учение НАТО по захвату Калининградской области
  • 02.05 20:51
  • 0
Ответ на ""Катастрофа для НАТО". Почему в США испугались российской ракеты "Циркон""