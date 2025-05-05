Эксперт Федутинов: Украина ударами с БЭК пытается размыть фокус внимания

Собеседник агентства подчеркнул, что ВСУ с высокой степенью вероятности расширят спектр используемых ударных средств на безэкипажных катерах

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. ВСУ могут продолжить наносить комбинированные удары по прибрежным районам России, применяя одновременно безэкипажные катера (БЭК) и беспилотники. Целью подобных ударов, скорее всего, является попытка размытия фокуса внимания, заявил ТАСС эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов.

"Вероятно, целью таких комбинированных ударов является попытка размытия фокуса внимания обороняющейся стороны для повышения конечной результативности предпринимаемых атак. Уверен, что противник будет продолжать (и в случае достижения хотя бы минимальных успехов пытаться развивать) применение показавших результативность тактических приемов. Помимо единовременного применения беспилотных авиационных и безэкипажных морских средств ударного назначения можно также прогнозировать задействование ложных целей, средств постановки помех и прочих средств, затрудняющих борьбу с атакующими аппаратами", - заявил Федутинов.

Эксперт подчеркнул, что также ВСУ с высокой степенью вероятности расширят спектр используемых ударных средств на безэкипажных катерах. "Включая БПЛА, представленные главным образом беспилотниками-камикадзе. Не исключено также применение БЭК для постановки мин", - уточнил Федутинов.

Специалист подчеркнул, что развитие тех или иных систем, приводящее в итоге к скачкообразному росту их эффективности, зачастую ведется не за счет разработки и внедрения принципиально новых технических решений, а за счет комбинирования существующих систем. "Оснащение катеров на дистанционном или автоматическом управлении помимо боевой части еще и другими вооружениями, перевело их из разряда брандеров на совершенно иной уровень военной техники. Причем сделано было это за счет применения серийно изготавливаемых систем, например, комплексами РСЗО, ПЗРК, переставленные с авиации на катера ЗУР и т.п.", - отметил Федутинов.

Как сообщили в Минобороны России, в ночь на 3 мая с территории Украины была предпринята попытка нанесения ракетного удара по инфраструктуре полуострова Крым 8 крылатыми ракетами воздушного базирования Storm Shadow и тремя противокорабельными ракетами "Нептун". Кроме того, в течение суток силами Черноморского флота уничтожены 23 безэкипажных катера противника.