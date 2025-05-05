«Каждая дивизия получит беспилотники»: армию США насытят дронами

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Министр обороны США Пит Хегсет на днях потребовал от армии насытить боевые порядки беспилотниками.

В его распоряжении указано, что подразделения армейской авиации подлежат сокращению и реструктуризации, так как задачи ударных вертолётов частично будут выполнять «недорогие рои беспилотников, способные подавлять противника». Ранее, в начале 2024 года, армия отказалась от программы создания перспективного разведывательно-ударного вертолёта после того, как потратила на неё миллиарды долларов. Вместо этого было решено использовать дроны.

Согласно приказу Хегсета, списанию подлежат «устаревшие беспилотники», в частности, MQ-1C Grey Eagle.

Касательно сухопутных войск, к концу 2026 года «все дивизии должны иметь подразделения с БПЛА», а также средства их поражения. К этому сроку каждый маневренный взвод получит возможность противодействия беспилотникам. На ротном уровне средства борьбы с дронами должны быть развёрнуты к концу 2027 году.

Как указывается в издании Defense One, перед армией поставлена глобальная задача, выполнение которой зависит от поставок БПЛА в необходимом объёме.

В феврале 2024 года командование сухопутных войск США заявило о начале экспериментального оснащения трёх бригад беспилотниками (2-я бригада 101-й воздушно-десантной дивизии, 2-я бригада 25-й пехотной дивизии и 3-я бригада 10-й горнопехотной дивизии).

Десантники создали в структуре бригады «многофункциональную разведывательную роту» (MFRC), которая предназначена для ведения разведки в глубоком тылу противника и для наблюдения за его передвижениями. Рота состоит из трёх разведывательных взводов (в каждом по 6 дронов ближнего радиуса действия), взвода РЭБ и взвода робототехники и автономных систем (RAS, использует более тяжёлые БПЛА дальнего полёта, такие как C100). Беспилотники применяются для ведения разведки, корректировки артогня и сбросов боеприпасов на условного противника.

Источник изображения: topwar.ru

C100

Помимо MFRC, на уровне трёх батальонов бригады также было развёрнуто по одному взводу беспилотников, в каждом из которых состоят 7 операторов с 12 БПЛА ближнего действия.

В общей сложности это 54 дрона ближнего радиуса действия на бригаду, а также более тяжёлые системы, используемые взводом RAS.

Это намного больше, чем было в распоряжении подразделений ранее, но для восполнения потерь в ходе учений может потребоваться ещё больше

- говорится в издании.

По словам автора, армия, начиная оснащать войска небольшими беспилотниками, приобретает сотни аппаратов:

Но этого недостаточно. Опыт нынешних подразделений говорит о том, что придётся закупать тысячи дронов в год только для выполнения учебных задач, не говоря уже о войне.

Один из командиров взвода БПЛА сказал, что через день терялся по крайней мере один беспилотник в результате ошибки оператора или техника.

Несмотря на свою прочность, дроны подвержены множеству происшествий: оператор может случайно зацепить его за ветку дерева, беспилотник может потерять сигнал или разрядить аккумулятор до того, как вернётся на базу

- отметил военный.

Источник изображения: topwar.ru

Квадрокоптер RQ-28A на вооружении 82-й воздушно-десантной дивизии армии США

Как поясняет автор, другие подразделения тоже сталкиваются с неисправностями. Командир 2-й бригады 25-й пехотной дивизии полковник Грэм Уайт указал, что около 25% дронов будут безвозвратно поломаны или потеряны во время интенсивных тренировок:

Как я ожидаю, в течение пятилетнего срока службы все дроны взвода сломаются, разобьются или потребуют ремонта.

Уайт добавил, что 3D-печать, ремонт на месте и наличие технических специалистов являются ключевыми факторами для поддержания работоспособности БПЛА.

Как указывается в издании, если все 59 действующих бригад армии и Национальной гвардии последуют примеру 101-й воздушно-десантной дивизии, то для оснащения их взводов потребуется более 3000 дронов ближнего радиуса действия. Если принять во внимание статистику потерь (на уровне 25% в год), то ежегодно необходимы будут дополнительные поставки ещё 1 тыс. БПЛА.

Это даже без учёта количества дронов, необходимых для ведения реальной войны. Россия и Украина теряют тысячи БПЛА в месяц из-за средств РЭБ, пуль и ракет

- указывается в издании.

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