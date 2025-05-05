Глава МИД Ирана посетит Пакистан и Индию - СМИ

Дубай. 4 мая. ИНТЕРФАКС - Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи на следующей неделе планирует посетить Пакистан и Индию в рамках продолжающихся консультаций Тегерана со странами региона, сообщил представитель иранского МИД Эсмаил Багаи.

По данным телеканала Press TV, Аракчи прибудет в Пакистан в понедельник для проведения консультаций с высокопоставленными пакистанскими официальными лицами, "переговоры будут посвящены укреплению двусторонних отношений и обсуждению последних событий на региональном и международном уровнях".

Визит министра в Индию состоится позднее, но также на следующей неделе.

Телеканал обращает внимание, что визиты пройдут на фоне обострения напряженности в отношениях Пакистана и Индии из-за теракта в Кашмире.

22 апреля в городе Пахалгам на севере Индии группа боевиков открыла огонь по людям в месте большого скопления туристов. По последним данным, в результате нападения погибли 26 человек.

Это привело к резкому обострению отношений между Нью-Дели и Исламабадом. Индия обвинила Пакистан в нападении, но власти страны отвергли обвинения.

После теракта Индия и Пакистан приняли ряд мер в отношении друг друга, таких как закрытие воздушного пространства и аннулирование виз, которые привели к росту напряженности между двумя странами.

В телефонном разговоре с премьер-министром Индии Нарендрой Моди 26 апреля президент Ирана Масуд Пезешкиан осудил это нападение и подчеркнул необходимость совместной борьбы с терроризмом.