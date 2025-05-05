В РФ научились избегать потери дронов при обрыве оптоволокна

В новых БПЛА используется система дублирования каналов связи

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Российские специалисты проводят испытания новых оптоволоконных дронов "Сварог-15", "Сварог грузовичок" и "Добрыня Никитич" для работы на дистанции до 30 км. На аппаратах используется дублирование каналов связи для перехода на управление по радиоканалу в случае обрыва оптоволокна. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор инжинирингового центра перспективных разработок Frobotics Олег Федоров.

"Мы проводим испытания новых изделий на оптоволокне "Сварог-15", "Сварог грузовичок" и "Добрыня Никитич" для работы на дистанции до 30 км. Еще одно новшество заключается в том, что на дронах используется система дублирования каналов связи, которая позволяет в автоматическом режиме переключать управление на радиоканал в случае обрыва оптоволокна, что происходит достаточно часто", - заявил Федоров.

По его словам, изделия работают на оптоволоконных катушках импортных и отечественных производителей для применения на дистанциях 20 и 30 км. "У нас уже создана линейка дронов на отечественных компонентах "Кречет", теперь переводим на отечественные комплектующие другие модели. Кроме того, начали поставлять в российские подразделения грузовые дроны "Сварог" с полезной нагрузкой до 14 кг и "Сварог" с полезной нагрузкой до 30 кг, которые решают задачи снабжения и работают без использования GPS", - отметил специалист.