Newsweek: ракеты "Калибр" превосходят "Томагавки" по скорости и дальности

Россия активно использует ракеты "Калибр" в ходе СВО, пишет Newsweek. Они позволяют проецировать мощь на колоссальные расстояния и поддерживать надежный и гибкий потенциал удара. По сравнению с американскими "Томагавками" "Калибры" выигрывают в скорости и дальности.

Тахар Раджаб

Россия продолжает демонстрировать свою боевую мощь с помощью крылатых комплексов "Калибр". Она наращивает присутствие оснащенных быстрыми ракетами военных кораблей в Черном и Средиземном морях, а также в Тихом океане.

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В ответ на недавние атаки российских беспилотников и ракет в ходе продолжающегося военного конфликта с Украиной депутат Одесской областной Думы Алексей Гончаренко* обвинил президента России Владимира Путина в ведении войны против мирного населения (Россия не наносит удары по объектам на Украине, которые используются в гражданских целях. — Прим. ИноСМИ). Он назвал эти удары "террористической тактикой".

Гончаренко* рассказал корреспонденту Newsweek, что за одну ночь по Одессе ударили более 20 беспилотников, в результате чего погибли два человека, повреждены жилые дома, почтовое отделение и школа. Депутат добавил, что в некоторых зданиях "снесло целый этаж" (удары наносились по промышленным объектам и военным целям. — Прим. ИноСМИ). Украинские власти также сообщили о новых угрозах со стороны "Калибров" со стороны Черноморского флота России.

Москва активно использовала "Калибры" для поражения целей на юге и востоке Украины фактически с начала конфликта 24 февраля 2022 года. Тем временем США расширили размещение "Томагавков" в Индо-Тихоокеанском регионе, подчеркнув стратегическую роль крылатых ракет морского базирования.

Но как российский "Калибр" соотносится с флагманской крылатой ракетой США "Томагавк"? Попытаемся сравнить обе эти системы по ключевым параметрам.

Дальность поражения

Дальность крылатых ракет может варьироваться в зависимости от условий запуска, высоты и профиля полета. 3М14 "Калибр", версия российского семейства для атаки наземных целей, имеет предполагаемую дальность от 1500 до 2000 километров.

Варианты Tomahawk Block IV и Block V, состоящие на вооружении ВМС США, имеют заявленную дальность около 1600 километров. Хотя они не такие дальнобойные, как некоторые российские конкуренты, эти "Томагавки" выигрывают от перенацеливания в реальном времени. Говоря проще, они могут обнаружить, идентифицировать и поразить цель практически сразу, иногда в течение нескольких минут или даже секунд. Кроме того, американская разработка использует данные от датчиков или разведывательных систем поддержки в режиме реального времени.

Районы развертывания ракет "Томагавк" Соединенными Штатами

Соединенные Штаты развертывают крылатые ракеты "Томагавк" в основном с помощью подводных лодок с управляемыми установками класса "Огайо", такие как субмарина "Мичиган". Эти суда способны нести до 154 единиц "Томагавка". Они неоднократно были замечены на боевом дежурстве в стратегически важных районах, таких как Западная часть Тихого океана, включая акваторию острова Гуам.

Кроме того, эсминцы и крейсеры ВМС США, оснащенные системами вертикального пуска, могут развертывать ракеты "Томагавк", расширяя их радиус действия на различных театрах военных действий. В рамках расширения присутствия в Индо-Тихоокеанском регионе Пентагон планирует увеличить количество наземных точек запуска в союзнических государствах, таких как Япония.

Учитывая, что дальность крылатой ракеты "Томагавк" составляет около 1600 километров, даже базирование на территориях, контролируемых США, позволяет поражать цели в Юго-Восточной Азии и на российском Дальнем Востоке. Морское же развертывание увеличивает радиус потенциального поражения до стран Ближнего Востока, Северной Кореи, некоторых европейских территорий.

Даже с удаленных военных баз "Томагавки" способны долететь до центральных провинций Китая или южной административной границы России.

Районы развертывания ракет "Калибр" Россией

Россия активно размещает свои крылатые ракеты "Калибр" на различных морских платформах. В частности, неоднократно фиксировалось присутствие таких судов в Средиземном море, где наблюдается увеличение стратегического влияния Кремля. Помимо этого, заметным событием стал запуск 3М14 с борта подводной лодки "Красноярск" на военных учениях, продемонстрировавших универсальность оружия.

"Калибр" с дальностью полета до 2500 километров позволяет России проецировать мощь на колоссальные расстояния. Из Средиземноморья ракеты могут достигать целей по всему Ближнему Востоку и в некоторых странах Европы.

Развертывание в Тихом океане позволяет охватывать районы Восточной Азии, включая Японию и весь Корейский полуостров. Черноморский флот России, оснащенный "Калибрами", представляет стратегическую угрозу для всей Восточной Европы и стран Кавказа. Развертывание подчеркивает намерение России поддерживать надежный и гибкий потенциал дальнего удара сразу на нескольких театрах военных действий.

Скорость

Большую часть полета "Калибр" летит на дозвуковой скорости (0,8 Маха), но, как сообщается, может разгоняться до 2,5–3,0 Махов на конечном участке пути для некоторых противокорабельных модификаций.

"Томагавк" — это устойчивая дозвуковая ракета (0,74 Маха), разработанная для скрытного и огибающего рельеф полета. Ее устойчивый темп позволяет долгое время барражировать и дает точную навигацию, но ей не хватает конечного ускорения.

Точность

"Калибр" использует спутниковую навигацию ГЛОНАСС и инерциальное наведение с точностью ударов, подтвержденной боями в Сирии и на Украине. Хотя официальные данные КВО (кругового вероятного отклонения) недоступны, оценки из открытых источников предполагают погрешность в пределах нескольких метров.

"Томагавк" использует GPS, TERCOM (система коррекции траектории по рельефу местности) и DSMAC (цифровое сопоставление с координатами цели) для высокой точности. По данным ВМС США, его КВО составляет менее 10 метров, что подтверждается десятилетиями боевых действий в Ираке, Сирии и Ливии.

Мощность

Обе ракеты несут 450-килограммовую фугасную боеголовку. Сообщается, что "Калибры" способны нести ядерное оружие, что упоминалось в стратегических учениях по сдерживанию, таких как недавний запуск в Баренцевом море.

Ранее у "Томагавка" тоже была ядерная версия (TLAM-N), но Пентагон снял ее с вооружения в 2000-х годах. Текущие модификации оснащены только обычными фугасными боеголовками стандартной массы.

История боевых испытаний

Впервые "Калибр" был оперативно применен Россией в 2015 году в Сирии, его запускали из акватории Каспийского моря. С тех пор он использовался на Украине, причем Россия заявляла об успешных ударах по объектам инфраструктуры.

Боевой послужной список "Томагавков" датируется операцией "Буря в пустыне" 1991 года. На сегодняшний день зафиксировано более 2000 запусков с попаданиями по целям, в том числе в Косово, Ираке, Афганистане, Ливии и Сирии.

Платформы запуска

"Калибр" универсален, его можно запускать с кораблей, подводных лодок и, вероятно, с наземных мобильных пусковых установок в том числе (такие есть в Калининграде). Россия подчеркивает модульный принцип и возможность вертикального запуска.

"Томагавк" также отличается высокой гибкостью: его можно запускать с эсминцев, крейсеров и подводных лодок ВМС США, а в настоящее время ведется работа по принятию этих ракет на вооружение другими странами НАТО.

Обе ракеты обеспечивают гибкость применения на нескольких платформах, при этом "Калибр" лидирует по критерию внезапного стратегического развертывания.

Выводы

Российский "Калибр" впечатляет скоростью и дальностью, американские системы "Томагавк" выигрывают по количеству успешных боевых пусков и точности наведения. Обе ракеты — грозное оружие, способное проявить себя на поле боя.

*Внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.