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Военное обозрение

ВВС Великобритании получили новый беспилотник, который будет глушить вражеские радары

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Источник изображения: topwar.ru

ВВС Великобритании получили новый беспилотник-глушитель RAF StormShroud, который, будет вылетать в зону боевых действий впереди истребителей F-35 и «Тайфунов» и глушить вражеские радары, сообщает издание Defense News.

RAF StormShroud был создан на основе БПЛА AR3 дальностью действия 100 км, созданном британско-португальской фирмой Tekever. Этот дрон использовался и на Украине, отмечает издание. AR3 с максимальной рабочей массой 25 кг способен работать в течение 16 часов и развивать скорость до 90 км/ч.

На борту StormShroud установлен автономный генератор помех BriteStorm, поставляемый компанией Leonardo UK, который предназначен для блокировки вражеских радаров или введения их в «заблуждение», создавая «призрачные» следы реактивных самолетов.

Это важный момент для королевских ВВС в поддержании нашего преимущества в воздушных боях и национальной безопасности

- сказал начальник штаба ВВС Великобритании Ричард Найтон.

Сообщается, что уже в этом году благодаря инвестициям в размере 19 миллионов фунтов стерлингов (25 миллионов долларов) будут произведены «сотни» генераторов помех.

Британско-португальская компания Tekever планирует инвестировать еще 400 миллионов фунтов стерлингов (532 миллиона долларов) в течение следующих 5 лет в производство в Великобритании и создать более тысячи высококвалифицированных рабочих мест, пишет Defense News.

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Украина
Продукция
F-35
Компании
Leonardo
Проекты
БПЛА
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