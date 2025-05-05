Модернизированный белорусскими инженерами ЗРК "Печора" прошел успешные испытания боевыми пусками

Минск. 3 мая. ИНТЕРФАКС - Модернизированный предприятием Государственного военно-промышленного комитета Белоруссии зенитно-ракетный комплекс С-125-2БМ "Печора-2БМ" успешно прошел очередные испытания, сообщила в субботу пресс-служба Госкомвоенпрома.

"Иностранный заказчик одной из стран Карибского бассейна успешно провел боевые пуски ЗРК С-125-2БМ "Печора-2БМ", модернизированного специалистами ОАО "АЛЕВКУРП". Все четыре зенитные управляемые ракеты поразили учебные цели. Стрельбовые испытания подтвердили заявленные характеристики очередного ЗРК С-125-2БМ "Печора-2БМ", - говорится в сообщении.

Зенитный ракетный комплекс С-125-2БМ "Печора-2БМ" с зенитными управляемыми ракетами предназначен для уничтожения пилотируемых и беспилотных средств воздушного нападения на малых и средних дальностях, на встречных, встречнопересекающихся и догонных курсах, летящих на малых, средних и больших высотах, в простой и сложной помеховой обстановке в пределах зон поражения ЗРК.

Также ЗРК С-125-2БМ "Печора-2БМ" обеспечивает стрельбу по наземным (надводным) радиолокационно-контрастным целям и стрельбу по целям с известными координатами.