Дуда призвал следующего президента Польши не сокращать расходы на вооружение

Минск. 3 мая. ИНТЕРФАКС - Президент Польши Анджей Дуда в преддверии выборов призвал следующего главу страны не сокращать расходы на вооружение и сохранять связи с США как крупнейшей ядерной державой мира.

"Его (следующего польского президента - ИФ) большой ответственностью будет завершение того, что было начато во время моего пребывания у власти - огромных закупок современного оружия для польской армии и огромных расходов на оборону, осуществляемых с согласия (...) всего польского общества", - сказал Дуда, выступая на праздновании Дня конституции, трансляцию его речи вели польские телеканалы.

"Ни один ответственный человек сегодня не протестует против того, что мы тратим почти 5% ВВП на оборону", - заявил политик.

Он также заявил, что будущий президент "должен укреплять польско-атлантические связи, он должен строить союз с Соединенными Штатами, как это сделал я, независимо от имени президента США и независимо от того, от какой партии в США он был кандидатом. С польской точки зрения это не имеет никакого значения. Потому что союз с Соединенными Штатами не обусловлен политической ситуацией в США, с нашей точки зрения".

"В наших интересах, чтобы он был долгосрочным и чтобы крупнейшая в мире ядерная держава рассматривала нас как своего союзника, как зону своей дружбы, а также как зону своих экономических интересов", - подчеркнул Дуда.