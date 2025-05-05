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Интерфакс-АВН

Дуда призвал следующего президента Польши не сокращать расходы на вооружение

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Президент Польши Анджей Дуда во время открытия базы ПРО Aegis в Редзиково
Президент Польши Анджей Дуда во время открытия базы ПРО Aegis в Редзиково.
Источник изображения: © Фото : Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej/KPRP/Marek Borawski

Минск. 3 мая. ИНТЕРФАКС - Президент Польши Анджей Дуда в преддверии выборов призвал следующего главу страны не сокращать расходы на вооружение и сохранять связи с США как крупнейшей ядерной державой мира.

"Его (следующего польского президента - ИФ) большой ответственностью будет завершение того, что было начато во время моего пребывания у власти - огромных закупок современного оружия для польской армии и огромных расходов на оборону, осуществляемых с согласия (...) всего польского общества", - сказал Дуда, выступая на праздновании Дня конституции, трансляцию его речи вели польские телеканалы.

"Ни один ответственный человек сегодня не протестует против того, что мы тратим почти 5% ВВП на оборону", - заявил политик.

Он также заявил, что будущий президент "должен укреплять польско-атлантические связи, он должен строить союз с Соединенными Штатами, как это сделал я, независимо от имени президента США и независимо от того, от какой партии в США он был кандидатом. С польской точки зрения это не имеет никакого значения. Потому что союз с Соединенными Штатами не обусловлен политической ситуацией в США, с нашей точки зрения".

"В наших интересах, чтобы он был долгосрочным и чтобы крупнейшая в мире ядерная держава рассматривала нас как своего союзника, как зону своей дружбы, а также как зону своих экономических интересов", - подчеркнул Дуда.

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