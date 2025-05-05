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Военное обозрение

ГУР Минобороны Украины заявило о сбитом с морского дрона истребителе Су-30 ВКС РФ

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Источник изображения: topwar.ru

Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины заявляет о якобы сбитом с украинского безэкипажного катера истребителе Су-30 ВКС России в районе Новороссийска. Самолет якобы был поражен установленной на БЭК ВМС ВСУ ракетой Р-73 в ходе сегодняшней ночной атаки БЭК на российские порты и корабли Черноморского флота.

Министерство обороны РФ сообщает, что в течение минувших суток силами Черноморского флота уничтожены 23 безэкипажных катера противника, пытавшихся атаковать объекты прибрежной инфраструктуры Крымского полуострова. О повреждениях и «сбитом» российском истребителе информации нет.

Хотя ряд ресурсов пишут, что сегодня ночью, действительно, в ходе отражения атаки украинских безэкипажных катеров высокоманевренной авиационной ракетой Р-73РМД-2 с борта одного из БЭКов был сбит истребитель Су-30СМ. Оба летчика катапультировались и были спасены экипажем контейнеровоза VICTORIA FORTUNE в 50 км западнее Новороссийска.

В подтверждение ГУР МО Украины публикует весьма размытую видеозапись. По ней не понять, когда, чем, что и где было поражено в небе. Судя по кадрам, в прицеле довольно небольшая цель, которая, действительно, уничтожена над водой.

Источник изображения: topwar.ru


Официальных комментариев от российского оборонного ведомства пока нет.

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