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В России испытали технологии для сверхзвукового гражданского самолета

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Институт имени Н. Е. Жуковского
НИЦ Институт имени Н. Е. Жуковского.
Источник изображения: Институт имени Н. Е. Жуковского

В России испытали первые в мире технологии управления сверхзвуковым гражданским самолетом в условиях «закрытой кабины». Отрабатывались процедуры руления, разбега, взлета, набора высоты, полета по маршруту, захода на посадку и приземления

В России проведены первые в мире испытания интеллектуальных технологий для сверхзвукового гражданского самолета, сообщила пресс-служба национального исследовательского центра «Институт имени Н. Е. Жуковского». «Испытан в полете демонстратор интеллектуальных технологий, реализующий концепцию «от терминала до терминала» в условиях «закрытой кабины» (кабины без остекления)», — говорится в пресс-релизе (цитата по ТАСС).

В дальнейшем технология может использоваться для создания перспективного сверхзвукового гражданского самолета, подчеркнули в исследовательском центре.

В состав летного демонстратора вошли инновационные средства навигации и наблюдения и система внешнего видения (пять камер видимого диапазона и две — инфракрасного диапазона), которая обеспечивает возможность управления воздушным судном в кабине без остекления за счет видеопотоков от камер и информации о закабинной обстановке.

Экспериментальные исследования демонстратора были проведены в Новосибирске. В ходе испытаний пилоты подняли в небо демонстратор интеллектуальных технологий в составе летающей лаборатории Як-40 и управляли им в условиях «закрытой кабины». Отрабатывались процедуры руления, разбега, взлета, набора высоты, полета по маршруту, захода на посадку и приземление с пробегом по взлетно-посадочной полосе.

В результате удалось получить ценные данные и подтвердить принципиальную возможность взлета, посадки и управления полетом сверхзвукового гражданского самолета при отсутствии остекления, отметил первый вице-премьер России Денис Мантуров.

Андрей Злобин

Редакция Forbes

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Як-40
Персоны
Мантуров Денис
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