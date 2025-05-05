В России испытали технологии для сверхзвукового гражданского самолета

В России испытали первые в мире технологии управления сверхзвуковым гражданским самолетом в условиях «закрытой кабины». Отрабатывались процедуры руления, разбега, взлета, набора высоты, полета по маршруту, захода на посадку и приземления

В России проведены первые в мире испытания интеллектуальных технологий для сверхзвукового гражданского самолета, сообщила пресс-служба национального исследовательского центра «Институт имени Н. Е. Жуковского». «Испытан в полете демонстратор интеллектуальных технологий, реализующий концепцию «от терминала до терминала» в условиях «закрытой кабины» (кабины без остекления)», — говорится в пресс-релизе (цитата по ТАСС).

В дальнейшем технология может использоваться для создания перспективного сверхзвукового гражданского самолета, подчеркнули в исследовательском центре.

В состав летного демонстратора вошли инновационные средства навигации и наблюдения и система внешнего видения (пять камер видимого диапазона и две — инфракрасного диапазона), которая обеспечивает возможность управления воздушным судном в кабине без остекления за счет видеопотоков от камер и информации о закабинной обстановке.

Экспериментальные исследования демонстратора были проведены в Новосибирске. В ходе испытаний пилоты подняли в небо демонстратор интеллектуальных технологий в составе летающей лаборатории Як-40 и управляли им в условиях «закрытой кабины». Отрабатывались процедуры руления, разбега, взлета, набора высоты, полета по маршруту, захода на посадку и приземление с пробегом по взлетно-посадочной полосе.

В результате удалось получить ценные данные и подтвердить принципиальную возможность взлета, посадки и управления полетом сверхзвукового гражданского самолета при отсутствии остекления, отметил первый вице-премьер России Денис Мантуров.

Андрей Злобин

Редакция Forbes