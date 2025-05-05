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Интерфакс-АВН

В Кремле рассматривают реакцию Киева на предложение о перемирии как тест на готовность к миру

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Московский Кремль
Московский Кремль.
Источник изображения: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

Неготовность Киева прямо ответить на предложение о перемирии свидетельствует, что идеологической основной украинских властей является неонацизм

Москва. 3 мая. ИНТЕРФАКС - Реакция Киева на предложение России о майском перемирии является тестом на готовность Украины к миру, Москва будет ждать недвусмысленных заявлений и действий, направленных на деэскалацию конфликта в праздничные дни, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Целью предложенного Россией пасхального перемирия, а также нынешней инициативы по объявлению перемирия на праздничные дни восьмого, девятого и десятого мая для нас является проверка готовности Киева к поиску путей для долгосрочного устойчивого мира между Россией и Украиной", - сказал он журналистам в субботу.

Как подчеркнул представитель Кремля, "реакция властей Украины на инициативу России ввести перемирие, это тест на готовность Украины к миру".

"Мы, разумеется, будем ждать не двусмысленных, а окончательных заявлений, а главное, действий, направленных на деэскалацию конфликта в праздничные дни", - продолжил он

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Страны
Россия
Украина
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