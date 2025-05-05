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Военное обозрение

Угроза для вертолётов: в сегодняшней атаке на Новороссийск украинские боевики среди прочего использовали БЭК с ПЗРК

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Источник изображения: topwar.ru

Сегодня ночью боевики киевского режима осуществили очередную массированную атаку дронами и ракетами на гражданскую инфраструктуру российских регионов. При этом основной удар противника пришелся на Крым и Новороссийск.

Согласно сообщению от Минобороны РФ, над территорией полуострова были сбиты 96 вражеских дронов, в свою очередь, над Краснодарским краем наша ПВО уничтожила 47 БПЛА.

Кроме того, сообщается о нейтрализации над акваторией Черного моря восьми британских ракет Storm Shadow и трёх украинских «Нептун-М».

В то же время атака на Крым и Новороссийск производилась украинскими боевиками не только с использованием воздушных средств. Наше военное ведомство заявляет об уничтожении 14 безэкипажных катеров.

При этом особое внимание обращает на себя то, что некоторые из них были оснащены ПЗРК.

Напомним, что ранее неоднократно подчёркивалось, что лучший результат в охоте за украинскими надводными дронами показывают вертолёты. Между тем противник, видимо, учёл данный фактор и теперь устанавливает на свои БЭКи ПЗРК, что представляет огромную угрозу для наших винтокрылых машин и их экипажей.

Сообщается, что после сегодняшней атаки в Новороссийске введён режим чрезвычайной ситуации. По предварительным данным, в результате инцидента пострадали пять человек, включая двоих детей. Повреждения получили три многоквартирных дома и три резервуара на зерновом терминале, где возник пожар.

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