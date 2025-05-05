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Интерфакс-АВН

Глава Минобороны Польши заявил о начале новой операции на Балтике

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Владислав Косиняк-Камыш
Владислав Косиняк-Камыш.
Источник изображения: dzen.ru

Минск. 3 мая. ИНТЕРФАКС - В Балтийском море началась новая военная операция, сообщил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

"Началась операция в Балтийском море, целью которой является обеспечение безопасности и контроля воздушного пространства в этом регионе", - сказал глава Минобороны, которого цитирует Польское радио.

Сообщается, что "были приняты дополнительные меры, в том числе: использование самолетов и вертолетов. Неофициально также ведутся разговоры о передислокации вертолетов с других баз в акваторию Балтийского моря и на границу с Россией".

"Мы достаточно подготовлены, мобилизованы и организованы, чтобы иметь возможность начать такую патрульную и сдерживающую миссию в очень короткие сроки. Это ответ на угрозы, с которыми мы сталкиваемся, инциденты, которые касаются непосредственно нас или наших союзников - стран Северной Европы или Балтии", - сказал Косиняк-Камыш.

В это же время в Балтийском море проводятся и другие военные операции, такие как Baltic Sentry, в которых участвуют военно-морские силы стран НАТО. Польские ВМС также проводят операцию Zatoka, целью которой является мониторинг и обеспечение безопасности объектов в польской акватории Балтики.

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Страны
Польша
Россия
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NATO
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