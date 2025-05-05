Минобороны США: Госдеп одобрил контракт на обслуживание истребителей F-16 для ВСУ

Источник изображения: topwar.ru

Американский Госдеп одобрил контракт на обслуживание истребителей F-16 для ВСУ. Среди прочего, он включает предоставление необходимых запчастей и оборудования.

Об этом сообщили в пресс-службе Агентства по сотрудничеству в области безопасности Минобороны США, которое специализируется на военных поставках за рубеж по межправительственным соглашениям.

В ведомстве также назвали сумму контракта, которая составляет 310 миллионов долларов. Он предусматривает закупку украинскими военными пакета оборудования и услуг у своих американских партнеров. Кроме запасных частей к истребителям, им будут поставлены программное обеспечение, включая секретное, оборудование для наземного обслуживания истребителей, различные расходники, а также оказаны логистические услуги.

Помимо этого, контракт включает в себя обучение украинских пилотов и технического персонала. Существенным дополнением к вышеупомянутому станет поддержка в ремонте и возврате самолетов.

Разумеется, ВСУ также получат от своих американских союзников полный пакет технической документации к поставленным истребителям, часть которой является засекреченной.

Предлагаемая продажа будет способствовать достижению внешнеполитических целей Соединенных Штатов путем повышения безопасности страны-партнера, которая является движущей силой политической стабильности и экономического прогресса в Европе

- говорится в релизе агентства.

Легкий истребитель F-16 производства США относится к четвертому поколению. 79 единиц такой техники планируют поставить Киеву Нидерланды, Бельгия, Норвегия и Дания.