Залужный о новом характере войны

Наш блог публикует текст представляющего несомненный интерес выступления "Развивающийся характер войны переосмысляет фундаментальные принципы глобальной безопасности: украинский опыт и новый мировой порядок" бывшего главнокомандующего вооруженными силами Украины (в 2021 - 2024 годы), а ныне посла Украины в Великобритании генерала Валерия Залужного на 3-м Британо-украинском форуме оборонных технологий (The 3rd UK-UA Defence Tech Forum), состоявшемся в Лондоне в Королевском объединённом институте оборонных исследований (Royal United Services Institute - RUSI) 25 апреля 2025 года. К сожалению, текст дается по весьма корявому переводу, опубликованному в газете "Украинская правда".

Прежде всего, вероятно, все присутствующие в этом зале поняли, что мы живем во времена глобальных изменений. Их причина не в том, что я выступил с комментариями на этот счет в прошлом году в стенах Chatham House, а в целом ряде факторов, которые появились в XXI веке.

Особенно война на Украине, которая стала не только самым кровавым до настоящего времени актом насилия в XXI веке, но и движущей силой многих факторов, которые уже привели к изменениям в мировом порядке. Эти изменения уже произошли. И они не зависят от того, хотят ли современные политики их видеть или нет.

Во-вторых, в мире, который уже изменился и продолжает меняться, глобальная система безопасности также изменилась, вопреки желанию тех же политиков. Она изменилась не только потому, что геополитическое пространство меняется, но и потому, что та самая сила, на которой была основана эта система безопасности, изменилась из-за войны на Украине.

Хотите ли вы в это верить или нет, независимо от того, есть ли у вас контракты на танки или вертолеты на следующие 10 лет или вы все еще планируете подписать их, характер военной мощи уже изменился. К сожалению, это хорошо понимают на Украине, в России, в Китае, но совсем не понимают в других местах. Я не скажу, в каких сегодня. Это уже не имеет значения.

Итак, мы поговорим об украинских технологиях. Очевидно, что политики будут решать, кому они понадобятся, кроме Украины. Я только очертю, что это такое и как они работают.

Хотя я также хотел бы отметить, что сейчас они наиболее актуальны для создания оборонных возможностей Европы. Прежде всего, из-за начавшегося переформатирования евроатлантического пространства безопасности.

Итак, о технологии.

Российско-украинская война полностью изменила характер войны. Однажды утром летом 2023 года, когда украинские войска, используя имеющиеся доктрины и имеющиеся оружие, преодолевали линии обороны противника метр за метром, в небе появились беспилотники, что вызвало трансформацию всей архитектуры битвы. Разведыввтельные и ударные беспилотники и беспилотники, которые обеспечивают корректировку артиллерийского огня, в сочетании с системой ситуационной осведомленности, сделали поле боя полностью прозрачным. Все это предоставило неограниченные возможности для проведения высокоточных ударов на тактическом уровне.

Постепенно, как и в Первой мировой войне, эта война зашла в тупик. Позже, в 2024 году, развитие научно-технического прогресса привело к ситуации, когда беспилотники стали единственным средством поражения целей не только перед линией фронта, но и на оперативной глубине. Это сделало невозможным сокрытие какой либо техники, вооружения или резервов даже за пределами линии фронта.

Точные удары на логистических маршрутах стали обычным явлением сегодня. Более того, такие удары уже являются частью тактики выталкивания с позиций.

Таким образом, благодаря абсолютной прозрачности, перед линией фронта образовалась 10-15-километровая зона абсолютной смерти. Больше не удивительно, когда беспилотник охотится не на групповую цель или бронированный объект, а даже на отдельного солдата. Кстати, эта зона постоянно расширяется, как и вероятность уничтожения в ней.

Почему это стало возможным? Еще раз повторяю, причины этого следующие.

Во-первых, быстрое развитие средств радиоэлектронной борьбы. Благодаря развитию РЭБ стало возможным нейтрализовать способность управляемых боеприпасов со спутниковым, радиолокационным или радиокомандным наведением наносить высокоточные удары на оперативном уровне. Эффективность дорогостоящих ракет и высокоточных управляемых боеприпасов упала до нуля.

Во-вторых, на поле боя появилось большое количество разведывательных и ударных беспилотников тактического и оперативного уровня.

В результате тактика и оперативное искусство претерпели значительные изменения.

На оперативном уровне война достигла тупика. Глубокие маневры или удары на оперативную глубину стали невозможными. Во многом из-за противоборства между беспилотными системами, с одной стороны, и средствами радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны, с другой. Поэтому классические наступательные операции и наступательные действия не только потеряли свою эффективность, но и стали почти самоубийственными.

Со временем даже наступательные действия небольших, высокомобильных и технологически оснащенных тактических групп, взаимодействующих с системами ситуационной осведомленности, поддержки, радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны, стали крайне неэффективными.

Таким образом, мы можем с уверенностью сказать, что:

1. Благодаря беспилотным системам и цифровым технологиям традиционные и знакомые виды вооружения, которые десятилетиями определяли природу войны, отошли в историю. Они ушли.

2. Бронированные машины, которые были основой наступательных операций с 1915 года, стали беззащитными от дешевых беспилотных летательных аппаратов, и поэтому их использование в различных видах боевых действий сегодня невозможно.

3. Высокоточное оружие, которое использовало системы спутникового наведения по GPS, потеряло свою эффективность из-за развития радиоэлектронной борьбы.

4. ПВО претерпевает, пожалуй, самую большую трансформацию. Появление большого количества небольших и дешевых беспилотников сделало использование чрезвычайно дорогих ракет для систем противовоздушной обороны экономически непрактичным.

5. Воздух над полем боя стал недоступным для пилотируемых самолетов, которые превратились во вспомогательное средство противовоздушной обороны. Авиация нуждается в модернизации для получения способности проводить разведку и удары с совершенно разных расстояний.

6. Морское пространство постепенно занимают морские беспилотники. Теперь могучие корабли прячутся в защищенных портах. Это не просто технология. Все это требует полного переосмысления форм и средств применения. В результате военная доктрина должна быть пересмотрена. Это приведет к пересмотру принципов организации вооруженных сил и, в конечном счете, принципов планирования обороны [государства].

Я не знаю, сколько времени это займет у вас, дорогая аудитория. Я думаю, что для наших противников этот процесс займет не более трех лет, а с учетом масштабирования - пяти.

Очевидно, что победа на поле боя теперь полностью зависит от способности опередить противника в технологическом развитии. Очень важно, чтобы изменения происходили в цепочке "исследование (разработка) - производство - применение". Инновационное развитие будет зависеть от эффективной взаимосвязи между ними. Производители должны быть гибкими и адаптируемыми, готовыми вносить изменения в свои аппаратные решения в любое время. Если ваши технические решения регулируются государственной бюрократией или коррумпированными интересами, цепочка разорвется, и противник опередит вас. Поэтому вы должны быть готовы модифицировать свои продукты в соответствии с условиями использования на поле боя. Конечно, необходимо обратить внимание на следующее:

1. Развитие технологий искусственного интеллекта и машинного обучения. Очевидно, что скорость внедрения технологий искусственного интеллекта на поле боя, особенно в управлении сложными процессами в области разведки, планирования, контроля, огневого уничтожения, а также автономных боевых систем (без контроля человека), обеспечит качественное и количественное преимущество.

2. Решения в области радиоэлектронной борьбы. Они, пожалуй, самые важные. Необходимо, по сути, решить две чрезвычайно важные задачи: создать цифровое поле для боевого применения и защитить его от вражеского воздействия. И это, конечно, поиск новых коммуникационных технологий. Например, когнитивное радио. Такие разработки уже существуют. Это означает, что такое общение сможет адаптироваться. Также важно найти новые способы навигации и переориентации. Разработка новых методов передачи данных, которые выходят за рамки радиочастотного спектра.

3. Разработка дешевых, высокоточных, беспилотных систем большой дальности. Это необходимо для:

Повышение возможностей систематического уничтожения инфраструктуры противника;

Истощение систем противовоздушной обороны противника;

Потребность в групповых атаках на важные вражеские цели.

4. Разработка и производство беспилотных летательных аппаратов (роботов) как компонента основных боевых возможностей. Российско-украинская война преподала странам важный урок - война, которая включает в себя обмен человеческих жизней на тактические успехи, больше не доступна. В современном бою человек является чрезвычайно дорогим ресурсом. Ресурсом, который не может быть восстановлен. Необходима технология, которая позволяет нам поддерживать боевую эффективность при радикальном снижении потерь.

Поэтому мы должны развивать:

Ударные беспилотники, которые доказали свою исключительную эффективность, особенно в условиях нехватки артиллерийских боеприпасов;

Разведку;

Беспилотные аппараты для борьбы с БЛА противника;

Наземные безэкипажные системы;

Универсальные платформы;

Морские безэкипажные системы.

5. Гражданские технологии или технологии двойного назначения достигли такого уровня развития, что сегодня они составляют основу боевых возможностей. Среди них:

Использование коммерческих спутниковых систем в разведывательных целях;

Использование 3D-печати для быстрого производства запасных частей и компонентов военной техники в войсковых условиях;

Использование социальных сетей для сбора разведывтельных данных;

Создание самодельных систем радиоэлектронной борьбы из коммерчески доступных компонентов для постановки помех связи и управлению вражескими беспилотниками;

Использование гражданских мессенджеров со сквозным шифрованием для обмена данными;

Использование облачных решений.

Кстати, это уже позволяет мелким игрокам с ограниченными ресурсами - отдельным странам, соединениям и даже подразделениям - достигать впечатляющих результатов с помощью относительно недорогих асимметричных решений.

В заключение, революция в военной технологии, основанная на беспилотных системах и искусственном интеллекте, полностью изменила природу войны и провоцирует ее на эволюцию. Таким образом, скорость внедрения инноваций напрямую повышает способность государства к победе в войне.

Предположительно, в будущей высокотехнологичной войне победителем станет тот, кто адаптируется к технологическим условиям поля боя быстрее, чем противник. Тот, кто первым перейдет к новому военно-технологическому порядку, систематически и качественно, будет иметь безусловное стратегическое преимущество и будет навязывать свою волю другой стороне.

Пока у противника есть ресурсы, силы и средства для нанесения удара по нашей территории и попыток наступательных действий, он будет это делать. Это война на истощение.

Только полное уничтожение способности вести войну, то есть военно-экономического потенциала, может положить этому конец. Уничтожение последнего поставит под сомнение даже присутствие оккупационных войск на оккупированной территории.

В любом случае, архитектура стратегии как победы, так и выживания на текущем этапе возможна только путем создания новой военно-технологической системы в текущем технологическом цикле, который может длиться не более 3-5 лет.

На международной арене выход из ситуации, о которой мы сегодня говорим, заключается не только в адаптации к новым вызовам, но и в формировании новой глобальной реальности безопасности, к которой Украина уже присоединилась как равноправный и активный участник. Украина больше не является просто объектом поддержки - мы стали источником опыта, технологий и решений, которые имеют стратегическое значение для всего цивилизованного мира.

Это не просто вопрос поддержки Украины - это вопрос совместной готовности к новой эре войны, в которой преобладают технологии, информация и автоматизация принятия решений. Украинский опыт стал уникальным - мы были первыми, кто был вынужден реструктурировать нашу армию, промышленность и стратегию в ответ на вызовы, которые другие только начинают осознавать.

Эти вызовы не только для Украины. Это вызовы для всех. Глобальная безопасность больше не основана на старых гарантиях - она построена на динамике, технологиях и готовности к изменениям. Мы сделали свой выбор и платим за это высокую цену каждый день, но взамен мы получили шанс выжить. И мы приглашаем вас сделать этот выбор вместе с нами. Не только выжить, но и победить. И не только сегодня, но и в будущем.