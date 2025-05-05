NASA: США приветствовали бы сотрудничество с РФ в исследовании Солнечной системы

ВАШИНГТОН, 3 мая. /Корр. ТАСС Сергей Юматов/. США приветствовали бы сотрудничество с международными партнерами в расширении исследования Солнечной системы. Так руководитель пресс-службы Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Бетани Стивенс прокомментировала по просьбе ТАСС перспективы сотрудничества США и России в космосе после вывода из эксплуатации Международной космической станции (МКС).

"Мы приветствуем заинтересованность международных партнеров в том, чтобы присоединиться к нам в расширении исследования Солнечной системы во благо человечества", - отметила пресс-секретарь американского космического ведомства. Ранее в пятницу администрация президента США Дональда Трампа обнародовала проект федерального бюджета на 2026 финансовый год (начинается в стране 1 октября), в котором предлагается начать подготовку к прекращению эксплуатации МКС к 2030 году.

Как отмечается в заявлении, размещенном на сайте космического ведомства, NASA в целях сокращения расходов рассчитывает вывести из эксплуатации сверхтяжелую ракету Space Launch System и корабль Orion по завершении третьего этапа американской лунной программы Artemis ("Артемида"). Предполагается, что на смену им придут "более рентабельные коммерческие системы следующего поколения". Из документа следует, что NASA рассчитывает "пригласить международных партнеров" к участию в "конструктивном сотрудничестве" в освоении Луны и Марса.

Как сообщил ТАСС в начале апреля заместитель администратора NASA по реализации космических программ Кен Бауэрсокс, NASA и Роскосмос разрабатывают детальный план по сведению МКС с орбиты. Он пояснил, что пока нельзя с уверенностью сказать, когда именно это произойдет. На тот момент, по его словам, США планировали продолжать проект до 2030 года, РФ - до 2028 года.

МКС находится на орбите с 20 ноября 1998 года. Масса станции составляет около 435 тонн, а с пристыкованными кораблями может достигать 470 тонн. Участниками этого проекта являются Россия, Канада, США, Япония и 10 государств - членов Европейского космического агентства (Бельгия, Германия, Дания, Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Франция, Швеция, Швейцария).