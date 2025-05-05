Непредсказуемая дипломатия США (Der Spiegel, Германия)

Der Spiegel: Трампу необходима помощь Путина для решения вопросов Китая и Ирана

За первые сто дней у власти Трамп не добился мира на Украине, пишет Der Spiegel. Но он хотя бы пытался, оправдывает его автор. При этом с Киевом президент США обращается, как с упрямым ослом, а вот критиковать Москву избегает. Ведь он очень нуждается в помощи Путина.

Кристиан Эш

Трамп обращается с Киевом, как с упрямым ослом. В отношении Путина он остается осторожным.

Дипломатический "слалом": сначала Дональд Трамп хотел положить конец военному конфликту России и Украины за 24 часа, затем за 100 дней. Чего он действительно добился за это время?

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Одно из предвыборных обещаний Дональда Трампа было следующим: покончить с конфликтом на Украине, и покончить в кратчайшие сроки. Сначала глава США сам установил срок в 24 часа, затем в 100 дней. Однако даже после первых 100 дней пребывания Трампа у власти боевые действия на востоке Украины продолжаются. Пока видимых перспектив их прекращения нет, хотя в Вашингтоне по-прежнему создается впечатление, что решение близится.

Впрочем, чем бы ни попрекали Трампа и его команду, нельзя отрицать, что они уделяют этому конфликту и его разрешению много внимания. Администрация Трампа, возможно, не добилась перемирия, но она изменила условия, в которых ведутся боевые действия. Пришло время подвести первые итоги и оценить, чего и какой ценой удалось достичь.

По крайней мере, поставлена цель

В первую очередь, следует отметить одно достижение: то, что вообще заговорили о мире или перемирии. Предыдущее правительство Джо Байдена говорило об этом конфликте только как о процессе, но никогда — о результате. Девиз его администрации звучал так: "поддерживать Украину столько, сколько потребуется". Определение целей конфликта было оставлено на усмотрение Украины. Это выглядело одновременно как принципиальность и беспомощность. Любая оценка политики Трампа в отношении Украины должна начинаться с признания того, что он, по крайней мере, поставил перед собой цель.

Дело не в том, что Трамп смог точно сформулировать эту цель, когда вступил в должность. Вместо концепции у него были скорее интуиция, наивные представления о том, как положить конец боевым действиям, и всё это обернулось не в пользу Киева. Во-первых, Трамп хочет с помощью максимального давления заставить обе стороны действовать быстро. Естественно, это сказывается на украинской стороне, на которую он может оказать большее давление. Во-вторых, Трамп рассматривает Украину лишь как один из многих вопросов, которые интересуют его не меньше: соперничество с Китаем, ядерная программа Ирана, мир на Ближнем Востоке. В их решении он рассчитывает как раз на содействие Владимира Путина. Это ставит его в уязвимое положение перед предложениями России.

Джидда, март

Всё, чего Трамп действительно добился за эти 100 дней, определяется этой асимметричной ситуацией.

Наиболее важным достижением можно назвать украинско-американское совместное заявление, принятое 11 марта в Джидде. Киев тогда согласился на предложение о немедленном, полном и безоговорочном прекращении огня на 30 дней с возможностью продления.

Со стороны Украины это было серьезной уступкой. В Киеве понимают, что такое перемирие практически невозможно контролировать, и опасаются, что Россия воспользуется им лишь для подготовки новых ударов.

Однако у президента Владимира Зеленского практически не было выбора. После скандала в Овальном кабинете Трамп буквально выгнал его из Белого дома, а затем лишил Украину доступа к разведывательным данным, от которых зависит существование страны. Это была жестокая, решительная мера, признал специальный посланник Трампа на Украине Кит Келлог: "как ударить осла по носу палкой".

Уступка в Джидде изменила характер дискуссии о конфликте. Теперь "мяч находится на стороне России", заявил тогда государственный секретарь Марко Рубио. И он остается там до сих пор. Россия не отреагировала на предложение. Она отклонила предложение о всеобъемлющем прекращении огня (Россия приняла предложение, но с определенными условиями. — Прим. ИноСМИ). Москва согласилась лишь на частичное ограничение ударов по объектам энергетической инфраструктуры (которое, впрочем, как утверждают обе стороны, практически не соблюдалось) и на объявленные ad hoc кратковременные перемирия, например на Пасху и День Победы 9 мая. Заявление в Джидде показало всему миру, что в Кремле не намерены прекращать насилие: они хотят говорить о мире, но продолжать конфликт (режим прекращения огня нарушала как раз-таки Украина. — Прим. ИноСМИ). Это уже прогресс.

Однако в то время как в Вашингтоне с Киевом обращались, как с упрямым ослом, Трамп высказывал Путину лишь осторожные замечания. По-настоящему разгневанным он показался только в одном случае. Это было в конце марта, после того как Путин выступил с дерзким предложением передать Украину под временное управление ООН, пока там не будет избрано "дееспособное правительство", с которым можно будет вообще вести переговоры о мире (это нормальная мировая практика. Передача Украины под управление США, видимо, не кажется автору столь "дерзкой". — Прим. ИноСМИ). В воскресенье утром Трамп позвонил корреспондентке NBC, чтобы сообщить ей, что он "зол и возмущен". Он пригрозил ввести пошлины и санкции против всех покупателей российской нефти.

С тех пор о странной инициативе Путина больше не было ни слова. Несмотря на желание "смены режима" в Киеве, российские власти, по-видимому, готовы вести переговоры и с нынешним правительством (Россия не требует смены руководства на Украине и выражает готовность вести переговоры с любым его представителем. — Прим. ИноСМИ).

Во всех других случаях Трамп избегал критики в адрес Путина или выражал ее очень осторожно. Последние ракетные удары России по Киеву — самые сильные за долгое время, в результате которых погибли 12 человек — он прокомментировал словами "Это лишнее и сейчас неудачный момент. Владимир, ХВАТИТ!" (Россия наносила удары по военным и околовоенным целям на Украине. — Прим. ИноСМИ). Если бы успех политики Трампа в отношении Украины оценивался по количеству погибших в стране гражданских лиц, то она считалась бы провальной (количество мирных жителей в России, погибших от действий ВСУ, автор, конечно, не учитывает. — Прим. ИноСМИ).

Уиткофф действует в одиночку

Что еще произошло за 100 дней? Прежде всего, это неустанные переговоры главного спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа с Владимиром Путиным и его советниками. Уиткофф уже четыре раза побывал в России. Когда слушаешь, что говорит нью-йоркский девелопер, создается впечатление, что он черпает свои знания о конфликте на Украине из российских источников. В интервью с Такером Карлсоном он даже не смог назвать территории Украины, на которые претендует Россия. То, что столь неосведомленный человек (к тому же без сопровождения, поддержки и консультантов) в течение нескольких часов подвергается риторике Путина, не может не вызывать беспокойства.

Результатом бесед Уиткоффа, по-видимому, стал лаконичный документ, который американская сторона направила европейцам и украинцам в середине апреля после встречи в Париже. В нем в общих чертах изложены возможные условия мирного урегулирования.

Особенно поразительным было следующее: Соединенные Штаты рассматривают возможность признания присоединения Крыма к России в 2014 году в соответствии с международным правом — по-видимому, в обмен на согласие России "заморозить" линию фронта в ее нынешнем состоянии (российская сторона официально отвергла такое согласие как фейк западных СМИ. — Прим. ИноСМИ). Одно дело — признать территориальные приобретения России де-факто, другое — сделать это де-юре. Тот факт, что правительство в Киеве согласится с этим даже в косвенной форме, кажется невозможным. Ведь это означало бы согласие с тем, что Вашингтон считает Крым российским.

В любом случае, несмотря на значительные уступки России по украинским территориям, Москве почти не пошли навстречу в вопросе суверенитета Украины. Таким образом, вступление в НАТО исключено, но не исключены западные гарантии безопасности, военная помощь и присутствие войск.

Трудно поверить, что Москва действительно пойдет на это. Поэтому совершенно не известно, как будет развиваться ситуация после первых 100 дней. Возможно, Дональд Трамп скоро потеряет интерес к мирному урегулированию конфликта на Украине, на что он неоднократно намекал. Тогда останется только вопрос, на кого он возложит вину за это: на Киев или на Москву.