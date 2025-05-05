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Военное обозрение

Генсек НАТО предложил «двухступенчатый план» повышения военных расходов стран альянса

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Источник изображения: topwar.ru

Генсек НАТО Марк Рютте намеревается в преддверии саммита альянса в Гааге предложить президенту США Дональду Трампу «двухступенчатый план» повышения военных расходов стран-членов военного блока.

Как сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на свои источники в руководстве альянса, чтобы повысить военные расходы стран НАТО с нынешних обязательных 2% до вожделенных Трампом 5% ВВП, Рютте планирует предложить «двухступенчатый план», согласно которому непосредственно военные расходы будут увеличены до 3,5% ВВП, и еще 1,5% будут тратиться на другие связанные с обороной вещи. В частности, речь может идти об инфраструктурных проектах, имеющих военное применение, в том числе транспортных.

Предлагаемое Рютте решение позволит европейским членам НАТО более широко тратить требуемые средства, а Трамп, в свою очередь, сможет утверждать, что ему удалось добиться существенного повышения военных расходов в Европе. Если этот план будет принят правительством США и затем утвержден на саммите, это станет новым целевым показателем для членов альянса. При этом по состоянию на конец прошлого года установленного целевого уровня военных расходов в 2% ВВП удавалось достигать лишь 22 из 32 стран-членов НАТО, таким образом, весьма маловероятно, что предложение Рютте будет реализовано.

В то же время Еврокомиссия предложила странам ЕС в рамках плана перевооружения стран Европы схему, которая может позволить им повысить предельно допустимый в объединении дефицит госбюджета (3% ВВП) на дополнительные 1,5% ВВП, чтобы получить возможность привлекать дополнительные кредиты на военные нужды.

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