Наш ответ «китайцам». Начались испытания новейшего российского дизеля ЯМЗ-770: 6 цилиндров и 620 л.с.

Его тестируют на внедорожном грузовике Урал С35510

Как сообщает Telegram-канал «Грузовики и вообще», в России стартовали дорожные испытания нового отечественного рядного 6-цилиндрового мотора ЯМЗ-770. Двигатель испытывают в составе самосвала Урал С35510 с колесной формулой 6x4.

Урал С35510. Источник: Урал

Грузоподъемность машины — 21 тонна. Тесты продлятся до февраля 2026 года, двигатель будет запущен в серийное производство тоже в 2026 году. Рядная шестерка выдает 620 л.с. с 12,42 литров рабочего объема. ЯМЗ-770 сможет заменить иностранные силовые установки и, в первую очередь, китайские моторы Weichai.