Источник изображения: topwar.ru

Руководство Евросоюза не имеет планов выступать в роли посредника в мирном урегулировании вооруженного конфликта на Украине, если США окончательно откажутся от этой роли. Об этом заявил официальный представитель европейской внешнеполитической службы Анвар аль-Ануни.

Вместо того, чтобы пытаться содействовать мирному урегулированию, Брюссель планирует, напротив, продолжить и даже усилить военную поддержку Украины в расчете обеспечить Киеву максимально сильную позицию на возможных переговорах. Страны Евросоюза уже пообещали в этом году выделить Украине 23 миллиарда евро. По словам представителя объединения, план по поставкам ВСУ артиллерийских боеприпасов уже выполнен на две трети. Все дипломатические усилия ЕС предполагается направить на то, чтобы «поддерживать право Украины на самооборону».

Евросоюз также ожидает, что США в ближайшее время перестанут обеспечивать безопасность Европы и полностью переключат свое внимание на другие регионы мира. В связи с этим глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила смягчить бюджетные ограничения для стран ЕС, чтобы обеспечить возможность увеличить военные расходы и усилить производство вооружений внутри блока.

Между тем глава американского Госдепа Марко Рубио подчеркнул, что США больше не собираются играть роль посредника между Москвой и Киевом, и призвал стороны конфликта начать прямые переговоры. При этом Рубио отметил, что Украине не удастся вернуть себе территории по состоянию на 2014 год.