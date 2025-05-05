Госдеп: США больше не будут посредником в переговорах РФ и Украины

Руководитель пресс-службы ведомства Тэмми Брюс заявила, что вопросом урегулирования конфликта должны заниматься только Москва и Киев

ВАШИНГТОН, 2 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты больше не станут выполнять роль посредника в переговорах по урегулированию конфликта на Украине и ждут конкретных идей по его прекращению от двух сторон. Об этом заявила на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс.

"Госсекретарь [США Марко Рубио] также дал понять, что, хотя наш стиль изменится, методология нашего вклада в этот вопрос изменится, мы не будем посредниками. <...> И характер изменений заключается в том, что мы не будем [посредниками], хотя мы по-прежнему уверенно привержены этому и будем помогать и делать все, что мы можем. Но мы не собираемся летать по всему миру по первому зову, чтобы быть посредниками на встречах", - приводятся слова Брюс на сайте Госдепартамента.

Она заявила, что сейчас вопросом урегулирования конфликта должны заниматься только Россия и Украина. "Именно сейчас они должны представить и разработать конкретные идеи о том, как этот конфликт должен закончиться. Это будет зависеть от них", - добавила руководитель пресс-службы.