ВВС США начали наземные испытания беспилотного истребителя YFQ-44A

Вашингтон. 2 мая. ИНТЕРФАКС - В США началось наземное тестирование опытного образца беспилотного истребителя YFQ-44A в рамках программы Collaborative Combat Aircraft (CCA), следует из данных американских ВВС.

"Наземные испытания официально начались по нашей программе Collaborative Combat Aircraft! Это огромная веха и еще один шаг к первому полету", - заявил начальник штаба ВВС США генерал Дэвид Оллвин.

Беспилотные самолеты этого типа, которые предназначены исключительно для ведения воздушного боя, должны стать ведомыми, взаимодействуя с пилотируемыми истребителями такими, как F-35, F-22 и перспективными F-47, при выполнении различных боевых задач. Первое летное испытание беспилотного истребителя, разработанного компанией Anduril, планируется провести этим летом.