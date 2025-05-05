Применил ранее неизвестную сверхзвуковую ракету: КНДР показала стрельбы новейшего фрегата Choi Hyon

Источник изображения: topwar.ru

КНДР показала испытательные стрельбы построенного примерно за год новейшего фрегата Choi Hyon, которые позволили выявить некоторые виды оружия, которые используются в его внушительном комплексе вертикальных пусковых установок, а также подняли ряд вопросов перед американскими обозревателями.

Всего на фрегате предположительным водоизмещением 5 тыс. т размещены 74 ячейки ВПУ, представленные в четырёх различных габаритах и, соответственно, предназначенные для применения различных типов ракет: 32 маленькие ячейки, 12 среднего размера, 20 больших и 10 очень больших.

В передней части корабля, за главным орудием, расположены 32 небольшие ячейки ВПУ. Сразу за ними находится ряд из 12 ячеек среднего размера. По крайней мере, некоторые из этих небольших и средних ячеек загружены ракетами класса «поверхность-воздух», которые отстреливались в ходе испытаний и ранее не встречались.

Источник изображения: topwar.ru

Запуск неизвестной зенитной ракеты

ВПУ на корме корабля состоят из 8 и 12 ячеек, похожих по размеру на средние ячейки на носу, но отличающиеся по форме. Они запускают два разных типа крылатых ракет. Одна из них, по-видимому, дозвуковая Hwasal-2 большой дальности или её модификация. Как утверждается Пхеньяном, ракета обладает стратегическим потенциалом, что подразумевает возможность её оснащения специальной БЧ.

Источник изображения: topwar.ru

Предположительный запуск крылатой ракеты Hwasal-2

Другую ракету, запущенную с кормы, американским обозревателям идентифицировать не удалось, но северокорейские СМИ назвали её «сверхзвуковой крылатой ракетой».

Источник изображения: topwar.ru

Запуск неизвестной сверхзвуковой крылатой ракеты

Она имеет «дельфинообразную» (выгнутую) переднюю секцию, что ранее встречалось в конструкциях ракет с гиперзвуковым прямоточным воздушно-реактивным двигателем. Как полагают американские обозреватели, экзотическая форма тяги является одним из способов достижения высоких скоростей.

Источник изображения: topwar.ru

«Дельфинообразная» передняя секция сверхзвуковой крылатой ракеты

В ВПУ, расположенных ближе всего к полётной палубе, 10 ячеек очень большого размера. Тип размещённых в них ракет остаётся загадкой. Однако наиболее вероятным вариантом является баллистическая ракета, возможно, Hwasong-11. Ранее баллистическую ракету на надводном корабле разместила Южная Корея.

Источник изображения: topwar.ru

Артиллерия представлена главным орудием калибра 127 мм и двумя шестиствольными 30-мм автоматическими артустановками АК-630, установленными по обеим сторонам корабля. АК-630 дополняют ракетный комплекс ближнего боя, который, по-видимому, является модификацией российского ЗРПК «Панцирь-МЭ».

Источник изображения: topwar.ru

Обозреватели из США полагают, что новый корабль КНДР в состоянии стать мощной платформой для запуска ракет дальнего радиуса действия, но высокая роль фрегата может сделать его приоритетной целью в случае начала конфликта.

В целом появление фрегата в северокорейском медиапространстве расценивается в американской прессе как демонстрация символических возможностей Пхеньяна:

В то же время даже символические возможности могут обладать мощью, особенно если баллистические и крылатые ракеты фрегата оснащены ядерными боеголовками для нанесения стратегических ударов.