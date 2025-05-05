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Ростех

Елена Дружинина: Предприятия все чаще обращаются за новыми знаниями к науке

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Елена Дружинина
Елена Дружинина.
Источник изображения: Пресс-служба Госкорпорации Ростех

Директор по кооперации науки и бизнеса Ростеха — об укреплении сотрудничества промышленного сектора с вузами и какую роль в этом играет Госкорпорация

Важная стратегическая задача современной России — достижение технологического суверенитета. И наука является одним из главных драйверов ее реализации. Госкорпорация Ростех вносит существенный вклад в эту сферу, создавая совместно с вузами и исследовательскими институтами перспективные и конкурентоспособные образцы как для военного применения, так и для гражданского рынка.

Директор по кооперации науки и бизнеса Ростеха Елена Дружинина рассказала в интервью газете «Красная звезда» о том, насколько сегодня сократился инновационный цикл — от нового знания до вывода технологии на рынок, какие программы запущены Госкорпорацией для привлечения высококвалифицированных специалистов в производство, каких результатов добиваются молодые ученые на предприятиях Ростеха и о многом другом.

— Елена Сергеевна, оцените развитие кооперации между вузами и предприятиями реального сектора экономики в последние годы.

— В истории нашей страны был период, когда мы отказались от собственных разработок в пользу готовых технологий и купленного за рубежом оборудования. В 90-е годы прошлого века повсеместно закрывались научно-производственные предприятия, отраслевые научные институты. Все это в конечном итоге привело к исчезновению многих значимых компетенций, оттоку людей в другие страны.

Можно с уверенностью сказать, мы извлекли уроки из нашей истории и сделали необходимые выводы. Сегодня мы видим разворот государства и предприятий в сторону российской науки. Президент Владимир Путин постоянно подчеркивает необходимость увеличения инвестиций в развитие научных исследований, в том числе со стороны частного бизнеса. Стоит отметить, что и наука становится все более открытой и гибкой к изменениям. Увеличивается число участников и форматов их взаимодействия. Меняются и производства: сокращается инновационный цикл, уменьшается время между получением новых знаний, созданием технологий и их выводом на рынок. Ранее инновационный цикл занимал десятилетия, сегодня он доходит до пяти лет.

Все чаще мы видим, что российские предприятия обращаются за новыми знаниями к вузам и научным институтам. Вузы участвуют в крупнейших проектах Ростеха в области авиа- и двигателестроения, медицинского приборостроения, микроэлектроники и многих других. Например, создание полностью импортозамещенного самолета Суперджет-100 — это огромная командная работа предприятий под эгидой компании «Яковлев» Объединенной авиастроительной корпорации, в которую вовлечены университеты со всей страны: Московский авиационный институт, Уфимский университет науки и технологий, Томский государственный университет, Пермский Политех и многие другие.

— Что делают вузы для защиты нашей страны, в том числе в кооперации с промышленными предприятиями?

— Современные университеты — это большие научно-технологические площадки, которые становятся полноценными игроками на рынке высоких технологий. Вузы обладают компетенциями, которые сегодня предприятия учатся выгодно использовать.

Конкретный пример: одно из предприятий Ростеха работает над созданием составных частей для патронов с РХТУ им. Менделеева, Казанским национальным исследовательским технологическим университетом, Московским Политехом, Самарским государственным техническим университетом.

А коллектив Передовой инженерной школы «Интеллектуальные оборонные системы», созданной на базе Тульского государственного университета совместно с НПО «Высокоточные комплексы», работает над семейством автономных роботизированных комплексов с применением технологий искусственного интеллекта и перспективных композитных материалов.

Защита нашей страны — это еще и обеспечение успешного импортозамещения в критически важных технологиях. Например, в области радиотехники, микроэлектроники. Здесь ярким примером может послужить взаимодействие Российского технологического университета МИРЭА и НПП «Исток» им. Шокина в сфере СВЧ-технологий. От технологий сверхвысокочастотной электроники зависит производство радиолокационного, радионавигационного и радиосвязного оборудования в гражданской и военных сферах, авиационной, медицинской и других отраслях.

— Президент России Владимир Путин поставил задачу по усилению кооперации науки и предприятий реального сектора экономики. Расскажите о новых проектах в этой сфере.

— Весь мир сегодня участвует в гонке за технологическим лидерством, прежде всего в сфере цифровых технологий, микроэлектроники и биотехнологий. В ближайшее десятилетие определятся мировые лидеры в этих сферах, которые локализуют компетенции и производства на своих территориях. Чтобы лидировать в этой гонке, нам необходимы новые механизмы кооперации научного и производственного сектора.

Например, производственная аспирантура. Она готовит инженеров для реального сектора экономики, где в конце обучения защищается проект, готовый для внедрения на конкретном предприятии. Эта модель теснее связана с промышленностью и отличается двойным научным руководством — от предприятия и от университета. Негласный старт проекту дал Владимир Путин в феврале 2024 году во время поездки в Челябинскую область, когда пообещал подумать над тем, как привлекать аспирантов к работе производств. Это стало толчком к развитию проекта. В октябре прошлого года на заседании Бюро Союза машиностроителей России было объявлено о запуске пилотного проекта производственной аспирантуры. Его стратегическим партнером стал Ростех. В этом году пройдет первый набор аспирантов. Пилотный проект уже официально стартовал.

Помимо производственной аспирантуры я бы также выделила научно-производственные объединения. По НПО мы наметили конкретные планы, которые включают в себя сотрудничество в медицине, транспортно-технологических системах, электромеханике. Кроме этого, Минобрнауки и РАН совершенствуют механизмы госзаказа на научные исследования, ориентированные на нужды квалифицированного заказчика.

— Привлекается ли сегодня молодежь к решению нестандартных научно-технологических задач на производствах?

— Сейчас, безусловно, лучшее время для молодых ученых. Они задействованы во всем спектре научных исследований, которые проводятся в Ростехе: это и разработка новых изделий, современных образцов техники, создание новых материалов, разработка дизайна для новых моделей гражданской продукции и так далее.

Так, молодые ученые из Объединенной двигателестроительной корпорации активно привлекаются к работе по созданию двигателей для отечественной авиации. Например, ведущий конструктор Опытно-конструкторского бюро им. А. Люльки Георгий Гогаев стал лауреатом премии Президента Российской Федерации в области науки и инноваций за комплекс работ в сфере двигателестроения (прим. — работа связана с увеличением ресурса авиационных двигателей).

А результат работы молодого инженера Ульяновского конструкторского бюро приборостроения (КРЭТ) Михаила Ефимова применяется в изделиях, которые обеспечивают навигацию, индикацию, управление полетом, предупреждение критических режимов на самолетах МС-21, SJ-100, Ту-214 и других.

Ростех активно работает над тем, чтобы снова сделать профессию конструктора, инженера привлекательной. Чтобы молодые люди не только оставались на производстве, но и развивались в научной сфере, их нужно мотивировать. В Корпорации над эти вопросом трудится отдельная рабочая группа, в которую вошли молодые исследователи от наших предприятий.

— Какие еще сегодня создаются инструменты кооперации науки и индустрии?

— Ростех стал инициатором создания Совета опорных научно-образовательных организаций, в который наряду с представителями Корпорации вошли ведущие вузы страны — МГУ, МГТУ им. Баумана, МАИ, МФТИ, ИРНИТУ и другие. Одна из задач совета — создание механизмов трансфера технологий из университетов на производство.

Участники совета уже плотно работают с нашими предприятиями. Например, изготовленные ИРНИТУ автоматизированные комплексы установлены на Иркутском авиационном заводе, филиале ПАО «Ил» — «Авиастар», Казанском авиационном заводе. Технология обеспечивает повышение производительности в 2-4 раза, высокие показатели точности формы деталей.

МГТУ им. Баумана — стратегический партнер многих наших предприятий. Вместе с ПАО «КАМАЗ» создаются опытные многофункциональные машины, например супервездеход для Крайнего Севера, машины для лесозаготовок. С «Росэлектроникой» планируется разработка аэростатной техники, с концерном «Радиоэлектронные технологии» — создание медицинского оборудования и так далее.

— Расскажите подробнее, какие сегодня основные вызовы стоят перед вузами в сфере науки?

— Владимир Владимирович Путин неоднократно указывал на ключевую роль науки в стратегии технологического развития России. А сама эта стратегия, и об этом тоже говорил президент, по значимости приравнивается к стратегии национальной безопасности. В условиях беспрецедентного санкционного давления нашим вузам приходится не просто ликвидировать существующие проблемы, но и обеспечивать качественный рывок в развитии науки. Для этого необходимо согласовать научные исследования университетов с запросами реального сектора, создавать эффективные способы доведения разработок вузов до высоких уровней готовности, учитывать ускорение и усложнение технологических процессов, готовить специалистов с различными, в том числе совершенно новыми компетенциями.

Именно с учетом этих вызовов сегодня разрабатываются стратегии развития 38 инженерных университетов. В них сконцентрированы приоритеты для достижения конкретных результатов в связке с индустриальными партнерами. В каждом из этих вузов появится генеральный конструктор. Эти специалисты будут отвечать за разработку и реализацию проектов, способствующих прогрессу в сфере науки и техники.

— Какие задачи планируете решать в ближайшее время и на перспективу?

— Это, конечно же, масштабирование формата производственной аспирантуры. Также мы все чаще задумываемся о включении социально-гуманитарных знаний в технические науки. Гуманитарные науки помогают инженерам лучше осознавать социальные и культурные контексты, в которых создаются и используются технологии.

Так, МГЮА помогает нам в проекте производственной аспирантуры в части консультаций по нормативно-правовым актам, планируется развитие формата производственной аспирантуры и с университетом МГИМО Министерства иностранных дел Российской Федерации. Многие вузы, в том числе социально-гуманитарной направленности, ведут работу по реабилитации, переобучению и социальной адаптации участников и ветеранов СВО. Это, например, РГСУ и Фонд «Защитники Отечества». В рамках сотрудничества осуществляется проект «Кибатлетика», предоставляющий возможность учиться пользоваться современными протезами как в повседневной жизни, так и в профессиональной деятельности. Много проектов в этом направлении реализует Президентская Академия (РАНХиГС).

Также планируем усилить работу с молодыми учеными Ростеха. Сейчас предусматриваем дополнительные меры поддержки по повышению статуса молодых исследователей на наших предприятиях. Например, учредить специальную премию Ростеха для молодых ученых.

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