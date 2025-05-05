«Слияние и сокращение»: ООН ожидает масштабная реорганизация из-за нехватки финансирования

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Организацию Объединенных Наций ожидает масштабная реорганизация из-за нехватки средств по причине сокращения финансирования со стороны США. Об этом сообщает Reuters.
По данным британского издания, руководящие органы ООН рассматривают вариант масштабной перестройки всей организации с целью экономии средств. В ее рамках предлагается сократить часть расплодившихся департаментов, а также провести их слияние с целью распределения оставшихся ресурсов. Таким образом, если предложение будет принято, из десятков агентств будет сформировано всего четыре департамента: мир и безопасность, гуманитарные вопросы, устойчивое развитие и права человека. Также есть предложение объединить Всемирную торговую организацию (ВТО) с агентствами ООН по развитию.
Естественно, все это будет сопровождаться массовыми увольнениями, против которых выступают сотрудники ООН. 1 мая в Женеве уже прошла «акция протеста», на которой они протестовали против сокращений. Никому не хочется терять теплое место, на котором ничего не нужно делать за хорошую зарплату.
- пишет издание.
Предложение в виде шестистраничного документа подготовила целевая группа по заданию генсека организации Гутерриша.
Напомним, что США резко сократили финансирование ООН после прихода к власти Дональда Трампа. По его мнению, организация уже давно не выполняет свои функции. Как заявляют в самой организации, Вашингтон «задолжал» ООН 1,5 млрд долларов по регулярным платежам и еще 1,2 млрд по миротворческим операциям. Но, судя по начавшимся телодвижениям в ООН, платить Трамп не собирается.