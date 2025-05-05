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«Слияние и сокращение»: ООН ожидает масштабная реорганизация из-за нехватки финансирования

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Источник изображения: topwar.ru

Организацию Объединенных Наций ожидает масштабная реорганизация из-за нехватки средств по причине сокращения финансирования со стороны США. Об этом сообщает Reuters.

По данным британского издания, руководящие органы ООН рассматривают вариант масштабной перестройки всей организации с целью экономии средств. В ее рамках предлагается сократить часть расплодившихся департаментов, а также провести их слияние с целью распределения оставшихся ресурсов. Таким образом, если предложение будет принято, из десятков агентств будет сформировано всего четыре департамента: мир и безопасность, гуманитарные вопросы, устойчивое развитие и права человека. Также есть предложение объединить Всемирную торговую организацию (ВТО) с агентствами ООН по развитию.

Естественно, все это будет сопровождаться массовыми увольнениями, против которых выступают сотрудники ООН. 1 мая в Женеве уже прошла «акция протеста», на которой они протестовали против сокращений. Никому не хочется терять теплое место, на котором ничего не нужно делать за хорошую зарплату.

Организация Объединенных Наций рассматривает возможность масштабной перестройки, которая приведет к слиянию основных департаментов и перераспределению ресурсов по всему миру,

- пишет издание.

Предложение в виде шестистраничного документа подготовила целевая группа по заданию генсека организации Гутерриша.

Напомним, что США резко сократили финансирование ООН после прихода к власти Дональда Трампа. По его мнению, организация уже давно не выполняет свои функции. Как заявляют в самой организации, Вашингтон «задолжал» ООН 1,5 млрд долларов по регулярным платежам и еще 1,2 млрд по миротворческим операциям. Но, судя по начавшимся телодвижениям в ООН, платить Трамп не собирается.

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