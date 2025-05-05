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Интерфакс-АВН

Литва инвестирует 110 млн евро в развитие военной инфраструктуры, используемой НАТО

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Флаги Литвы и НАТО
Флаги Литвы и НАТО.
Источник изображения: dostoinstvo2017.ru

Минск. 2 мая. ИНТЕРФАКС - Из бюджета Литвы будет выделено 110 млн евро в проекты развития военной инфраструктуры в Паневежском районе на севере страны, сообщила в пятницу пресс-служба литовского Минобороны.

"До 2030 года в Паневежском районе будет реализовано не менее 20 проектов военной инфраструктуры стоимостью около 110 млн евро. Министерство национальной обороны значительную часть своих инвестиций направило на развитие инфраструктуры гусарского батальона имени короля Миндаугаса Вооруженных сил Литвы и военного аэродрома Паюостис", - говорится в сообщении.

Отмечается, что помимо непосредственно модернизации инфраструктуры действующих военных объектов, "в Паневежском районе также создаются подходящие условия для обслуживания военной техники и хранения военных запасов".

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Литва
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