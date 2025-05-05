Польский премьер заявил о планах создания "сверхсильной" армии

Минск. 2 мая. ИНТЕРФАКС - Польша создает "армию для победы", которой у нее "не было на протяжении столетий", заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

"Мы создаем армию, которой у Польши не было на протяжении столетий, сверхсильную и современную - армию для победы", - сказал Туск в обращении, которое транслировали польские телеканалы.

Политик отметил, что Польша инвестирует "миллиарды" в вооружения и инфраструктуру. "Мы без колебаний отдадим предпочтение польским компаниям в этом случае. Экономический национализм на самом деле не является чем-то плохим", - сказал.