Противотанковая управляемая ракета «Красная стрела -16».

Противотанковая управляемая ракета 4-го поколения «Красная стрела-16» (экспортной версии присвоено обозначение QN-502C) разработана конструкторами китайской высокотехнологичной частной компании Wuhan Gaode Infrared Co., Ltd в рамках научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы, начатой в 1999 году.

Изделие предназначено для замены имеющихся боеприпасов в подразделениях Западного Военного Округа Сухопутных войск НОАК (первыми на очереди находятся подразделения дислоцированные в Тибетском Военном Районе), а именно «Красная стрела-73» (первое поколение), «Красная стрела-11» (второе поколение) и «Красная стрела-10 и 12» (третье поколение).

Противотанковая управляемая ракета QN-502C

Длина ракеты составляет 1,2 м, диаметр корпуса 135 мм. Масса ракеты составляет 11,2 кг. Масса переносного варианта комплекса составляет 22 кг. Конструкторами предусмотрен «холодный пуск», позволяющий оператору применять противотанковую управляемую ракету, находясь в долговременном укрытии, что значительно снижает вероятность обнаружения стрелка. Возможно ведения огня по принципу «выстрелил - забыл».

По данным китайских источников, дальность стрельбы ПТУР «Красная стрела-16» в носимом варианте достигает 5 км. Этот же показатель в мобильной (БМП «Тип-19» имеет счетверенную пусковую установку, размещенную справа от продольной оси башни) или воздушной версиях (БПЛА или вертолет) достигает 14 км.

Китайская колесная БМП «Тип-19»

Комплекс управления полетом и наведения состоит из инерциального блока и полуактивной лазерной головной части наведения. В целях повышение эффективности китайские конструкторы снабдили ракету широкодиапазонной неохлаждаемой матрицей инфракрасного спектра, которая позволяет наблюдать цели в ночное время. Ракета способна передавать видеосигнал на пульт оператора. При заходе на цель боеприпас пикирует под углом 55 градусов с тем, чтобы поражать бронеобъекты в наиболее уязвимые места конструкции.

По данным производителя, огневого могущества боевой части достаточно для пробития 1000 мм гомогенной брони за динамической защитой. Согласно полученной информации, стоимость данного боеприпаса ниже, чем у «Красной стрелы-12». В перспективе покупателями противотанковых управляемых ракет «Красная стрела-16» могут стать, Алжир, Нигерия, Азербайджан, Королевство Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты.

Предприятия ОПК КНР вынуждены разрабатывать противотанковые средства, обладающие меньшей стоимостью, поскольку опыт Специальной военной операции ВС РФ показывает, что в ходе реальных боевых действий расход ПТУР значителен. При этом, только 20% от всех выпущенных ракет применяются для борьбы с танками и другой бронетехникой противника. Кроме того, опыт российско-украинского вооруженного конфликта продемонстрировал, что по мере наращивания защитных возможностей основных боевых танков эффективность одиночных пусков противотанковых ракет снижается до минимальных значений.

По материалам китайских специализированных изданий