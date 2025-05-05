Проект "Архангел" примет участие в выстраивании системы ПВО в Крыму

Проводится согласование об обучении добровольцев и включение подготовленных расчетов БПЛА в состав Центра специального назначения "Барс-Сармат"

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая. /ТАСС/. Всероссийский проект "Архангел" по обучению пилотированию беспилотников поучаствует в выстраивании системы ПВО в Республике Крым. Об этом ТАСС сообщил основатель и глава проекта Михаил Филиппов.

"Архангел" примет участие в работе в выстраивании системы ПВО "Камикадзе" в Крыму для противодействия БПЛА противника. Проводится согласование об обучении крымских добровольцев и включение подготовленных расчетов БПЛА в состав Центра специального назначения "Барс-Сармат". Дрон от "Архангела" интегрируется в системы борьбы с безэкипажными катерами противника", - рассказал он.

Как отметил Филиппов, дроны, ранее представленные "Архангелом" и внешне напоминающие ракеты, были представлены в Кронштадте на единой площадке, организованной Центром беспилотных систем и технологий. Высокоскоростные дроны были представлены в составе комплекса борьбы с безэкипажными катерами (БЭК), они встали на вооружение самолета-носителя.

"Полевые испытания "управляемой пули" от "Архангела" показали, что дрон способен развивать скорость до 345 км в час. Скорость БЭК даже в коммерческом исполнении - максимум 140 км в час. Это значит, что уйти от "птички" ему не удастся ни при каких условиях", - пояснил эксперт.