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ТАСС

В МО РФ сообщили, что оптоволоконные дроны стали незаменимым инструментом в боях

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Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ

Они сочетают в себе "точность, скрытность и возможность поражать цели там, где ставшие уже традиционными средства малоэффективны", отметили в ведомстве

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Дроны на оптоволокне стали незаменимым инструментом в современных боевых условиях, рассказали в Минобороны РФ.

"Оптоволоконные дроны стали незаменимым инструментом в современных боевых условиях, сочетая точность, скрытность и возможность поражать цели там, где ставшие уже традиционными средства малоэффективны", - отметили в ведомстве.

Там подчеркнули, что особое преимущество оптоволоконных дронов - их способность маневрировать в сложных условиях без потери сигнала. Это позволяет операторам атаковать скрытые в лесных массивах или городских развалинах цели, куда обычные беспилотники попасть не могут. При этом, отметили в министерстве, с одинаковой эффективностью поражаются как статичные объекты, такие как САУ 2С1, гаубицы М101, тяжелые САУ "Паладин", станции РЭБ и укрепленные блиндажи ВСУ, так и движущаяся техника - грузовики с боеприпасами и пикапы с личным составом противника.

"В условиях, когда противник активно использует маскировку и электронное подавление, операторы эффективно работают в тесной связке с разведчиками, выбирая цели и маршруты подлета к цели. Уничтоженные огневые точки, подавленные узлы связи и выведенная из строя техника ВСУ создают благоприятные условия для продвижения штурмовых групп", - подытожили в министерстве. 

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