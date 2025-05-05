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ТАСС

Российские снайперы применяют винтовку "Возмездие" для отстрела дронов ВСУ

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DXL-3
Винтовка DXL-3 «Возмездие».
Источник изображения: Lobaev Arms

По словам командира стрелковой роты снайперов с позывным Сириус, они разработали тактику на случай попыток противника обойти их позиции

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Российские снайперы применяют самую дальнобойную в мире в своем калибре винтовку "Возмездие" для отстрела украинских дронов. Стрелками также используются снайперская винтовка Драгунова (СВД) и автомат Калашникова с тепловизионными прицелами, рассказал командир стрелковой роты снайперов с позывным Сириус.

"Формируем снайперские пары, которые работают именно по поражению беспилотных летательных аппаратов. Как правило, они работают одной СВД и одним автоматом Калашникова с тепловизионными прицелами. Как показала практика, это очень эффективно. У нашего подразделения сейчас более 58 пораженных тяжелых БПЛА. Также мы применяем винтовку "Возмездие", - рассказал военнослужащий в видеоинтервью, которое распространило Минобороны РФ

По словам командира стрелковой роты снайперов, у них разработана тактика на случай попыток противника обойти стороной их позиции. "Допустим, когда противник уже знает и облетает стороной наши позиции, старается близко не приближаться, тогда мы выставляем дальнобойную винтовку 338, она работает на больших расстояниях, и тогда мы вторым-третьим выстрелом можем поражать. То есть эффективность применения снайпера, что дальнобойного, что марксмана (пехотный снайпер - прим. ТАСС), показала свою эффективность в борьбе с БПЛА", - заявил он. 

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Страны
Россия
Продукция
АК-74 "Калашников"
СВД
Система поражения "Ратник"
Компании
Концерн Калашников
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
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