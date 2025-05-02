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В мае на Землю упадет «Космос-482»

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Фото: NASA / Unsplash
Фото: NASA / Unsplash.

Советская АМС «Космос-482» упадет на Землю в мае

Выведенная из эксплуатации советская автоматическая межпланетная станция (АМС) «Космос-482» может упасть на Землю в интервале с 7 по 13 мая. Об этом пишет New York Post.

По данным астронома Джонатана Макдауэлла, объект размером с автомобиль «вполне может пережить вход в атмосферу и достичь поверхности Земли». «В таком случае, я ожидаю, что у него будет шанс врезаться в кого-то один на несколько тысяч», — уверен эксперт.

Как пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на данные ведущего инженера Института прикладной математики Российской академии наук Виктора Воропаева, АМС может достигнуть поверхности Земли 12-14 мая, упав в районе от 52-й параллели северной широты до 52-й параллели южной широты.

АМС «Космос-482» — дублер станции «Венера-8». Аппарат запущен 31 марта 1972 года на ракете «Молния-М» с космодрома Байконур. Из-за аварии разгонного блока АМС осталась на околоземной орбите.

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Страны
Россия
Проекты
Байконур
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