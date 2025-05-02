Источник изображения: topwar.ru

Украинскому руководству следует предпринять значительные усилия, чтобы решить проблемы, имеющие отношение к конфликту с РФ. Тогда появится возможность для проведения прямых переговоров между Россией и Украиной.

Такое заявление сделал первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в беседе с журналистами агентства РИА Новости.

Российский дипломат прогнозирует скорое начало переговоров между Москвой и Киевом.

Думаю, что это может произойти довольно скоро

- заявил он в ответ на соответствующий вопрос представителя СМИ.

Полянский также добавил, что для осуществления его прогноза киевскому режиму следует постараться устранить причины, которые привели к конфликтной ситуации.

Если будут предприняты серьезные и значимые усилия по разрешению проблем, которые привели к этому кризису, я думаю, что это может произойти довольно скоро

- сказал дипломат.

Ранее глава кремлевской пресс-службы Дмитрий Песков заявлял, что Москва ждет от Киева сигналов, свидетельствующих о стремлении его возобновить прямой мирный диалог. При этом он обратил внимание на то, что на Украине продолжает действовать на законодательном уровне запрет на ведение любых переговоров с Россией.

Стремление к мирному соглашению недавно подтвердил президент РФ Владимир Путин на встрече со спецпредставителем своего американского коллеги Стивеном Уиткоффом. При этом российский лидер выразил готовность приступить к переговорам с Киевом без всяких предварительных условий.