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Украинскому руководству следует предпринять значительные усилия, чтобы решить проблемы, имеющие отношение к конфликту с РФ. Тогда появится возможность для проведения прямых переговоров между Россией и Украиной.
Такое заявление сделал первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в беседе с журналистами агентства РИА Новости.
Российский дипломат прогнозирует скорое начало переговоров между Москвой и Киевом.
- заявил он в ответ на соответствующий вопрос представителя СМИ.
Полянский также добавил, что для осуществления его прогноза киевскому режиму следует постараться устранить причины, которые привели к конфликтной ситуации.
- сказал дипломат.
Ранее глава кремлевской пресс-службы Дмитрий Песков заявлял, что Москва ждет от Киева сигналов, свидетельствующих о стремлении его возобновить прямой мирный диалог. При этом он обратил внимание на то, что на Украине продолжает действовать на законодательном уровне запрет на ведение любых переговоров с Россией.
Стремление к мирному соглашению недавно подтвердил президент РФ Владимир Путин на встрече со спецпредставителем своего американского коллеги Стивеном Уиткоффом. При этом российский лидер выразил готовность приступить к переговорам с Киевом без всяких предварительных условий.